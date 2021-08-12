في يومهم العالمي.. عمرو درويش: الرئيس السيسي مكن الشباب منذ 2016

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اليوم يوافق اليوم العالمي للشباب، الذي عملت القيادة السياسية على توليهم المناصب القيادية منذ عام 2016، بعدما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية لتمكين وتأهيل الشباب، حتى يكونوا متواجدين في دوائر صنع القرار، «إحنا بنفتخر بزملائنا في البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبنرحب بزملائنا باتحاد شباب الجمهورية الجديدة».

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه ذكي، على فضائية «DMC»، أن الشباب حاليا يعيشون عصر تمكين الشباب، وفق توجيهات الرئيس السيسي وبأعلى مستوى ممكن، لافتا إلى أنه وفي هذا الإطار فقد تم تأهيل الكثير من الشباب الذين خاضوا برامج تأهيلية وهم حاليا يتحملون المسؤوليات بالمناصب القيادية في الدولة.

وأوضح أن مثل تلك المسؤولية تحتم على هؤلاء الشباب التواصل مع كل فئات المجتمع المصري، واكتساب ثقة الشارع المصري فيهم، كما ويجب الاستمرار في تلك المسيرة بإرادة سياسية حقيقية من أجل تمكين الشباب، «الشباب هم من ضربوا أروع الأمثلة في ثورة 30 يونيو 2013، وإحنا دلوقتي بنشوف شباب بيبنوا الوطن في حياة كريمة والمشروعات القومية وكل ربوع مصر».

وأشار إلى أن الشباب حاليا يقومون ببناء دولتهم بسواعدهم الفتية وجهودهم الجبارة بعدما اكتسبوا الخبرات ممن هم أكبر منهم سنا، متمنيا رؤية وزراء في الحكومة المصرية، فهناك الكثير من الشباب المؤهل والمدرب على تحمل المسؤولية.

وأكد أن الثقة التي وضعتها القيادة السياسية في هذا الرعيل من الشباب المصري، تلقي عليهم أهمية الانضباط والالتزام وتأديه الواجب الوطني في كل مكان يتواجدون فيه، «أكيد الدولة هتدفع بدماء جديدة وكوادر جديدة وهنشوف حالة من الانتعاش».

وتابع: «إحنا فخورون بزملائنا من الوجوه الشابة في المجال الإعلامي، وبنفتخر بزملائنا في الهيئات والصحف القومية المصرية، وزمان كنا بنشوف عدد قليل من الشباب المتمكنين، والقيادة السياسية والدولة المصرية أثبتت أن الدولة بتفتح كل الملفات بشكل متوازي، وملف تمكين الشباب ناجح بشكل كبير».

واختتم بقوله: «إحنا لسه في بداية الخطوة وأمامنا مسؤوليات عديدة وجسيمة، ويجب أن نخرج أجيالا أخرى تكون قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية».