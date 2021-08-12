القرش: واسطتي ربنا في البرنامج الرئاسي.. والرئيس أعطى الشباب الفرصة

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم وزراة الزراعية، إنه تخرج من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب اللقيادة في دفعته الأولى وتكلف بالعمل في وزارة الزراعة في عام 2017، متابعا: «واسطتي ربنا وأنا داخل البرنامج الرئاسي، مفيش واسطة نهائي في البرنامج في كل مراحله وبيطبق معايير الشفافية وده شيء طبيعي، لأن مصر بتضع نموذج يحتذى به، بعد ما كان تمكين الشباب كان شعار ولم يكن تمكين للشباب ولكن إهدار لطاقات الشباب إذا ذهب إلى مكان وهو غير مؤهل ويؤثر على فرص الشباب المؤهل».

البرنامج الرئاسي قدم نموذجا يعتمد على العدالة والمساواة

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن البرنامج قدم نموذج يعتمد على العدالة والمساواة وقدم دورات في العلوم الاقتصادية والإدارة والقيادة، لافتا إلى أن معظم الإدارة في الزراعة تشمل شباب في الصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة، مبينا أنه يشرف أن يكون المتحدث باسم وزارة الزراعة في دولة كبيرة مثل مصر، مشددا على أن ذلك لم يكن ليحدث لولا تمكين الدولة المصرية للشباب دون تفرقة على أساس سواء الدين أو الجنس ولكنها احتكمت إلى معيار واحد وهو الكفاءة.

الرئيس أدى الشباب الفرصة عشان يبقى عندهم مهارات

وواصل معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم وزراة الزراعية: «السيد الرئيس أداني الفرصة عشان يكون عند الشباب مهارات لأن الشاب عنده الطاقة وبرامج الدولة وفرت لينا الخبرات عشان نتمكن في أماكن هامة تضيف للدولة المصرية التي تريد الذهاب إلى أماكن بعيدة للتطور والتقدم وفق رؤية واضحة محلية وعالمية تشمل إشراك جميع الفئات والمؤسسات».