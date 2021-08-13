الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ«حزب الله» اللبناني

أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، طائرة مسيرة تابعة لـ«حزب الله» اللبناني بعد أن دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إن الحادثة وقعت، أمس الأول الأربعاء، موضحا أن قواته رصدت الطائرة المسيرة وأسقطتها بنجاح.

وأشار الجيش، إلى أنه سيواصل العمل من أجل منع أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية، ولم يذكر البيان تفاصيل فنيه عن الطائرة المسيرة، لكن تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت إنها كانت غير مسلحة، ومن المرجح أنها كانت في مهمة استطلاع.

وقصفت إسرائيل، الجمعة الماضية، جنوب لبنان، ردا على إطلاق صواريخ من البلاد، أعلن «حزب الله» مسؤوليته عنها، بعد يومين من تبادل إطلاق نار مماثل، لكن كلا الجانبين استهدف أرضا فضاء.

وفي سياق آخر، طالبت عضو الكونجرس الأمريكي ماري نيومان، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وعبرت نيومان، في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عن غضبها من الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وقالت: «عمل بشع ودنيء اقتلاع عائلات فلسطينية من منازلها في حي سلوان والحكومة الإسرائيلية تدوس على الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي في القدس الشرقية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة شؤون القدس، أشارت في وقت سابق، إلى هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 81 مبنى في القدس الشرقية المحتلة، فيما يتهدد الهدم والإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية في سلوان والشيخ جراح وغيرها من أحياء المدينة.

الرئاسة الفلسطينية: نرفض عزم حكومة الاحتلال بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة

بدورها، أعربت الرئاسة الفلسطينية، أمس الخميس، عن رفضها عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بوقف التمادي الإسرائيلي.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة، قالت أمس الاول الأربعاء، إن المخططات التي ستتم المصادقة عليها ستشمل 2200 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، موضحة أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على خطط بناء بهذا الحجم في ظل الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، إنها عبرت عن رفضها وإدانتها الشديدين لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت الرئاسة، أن هذه الخطوة مخالفة صريحة لـ«اتفاق أوسلو» للسلام الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1993 بـ واشنطن، وقرارات الشرعية الدولية.

واضافت الرئاسة الفلسطينية، ان الخطوة، تخالف الموقف الأمريكي الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن، خلال اتصاله مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، في مايو الماضي، والذي أكد فيه رفض الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب.

وطالبت الرئاسة، واشنطن والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لمنع تنفيذ هذا القرار ووقف التمادي الإسرائيلي، محذرة من أن استمراره سيعيد الأمور لوضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار.

ومن المقرر أن يعقد «المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية»، الأسبوع المقبل، اجتماعا هو الأول بعد 7 أشهر من انعقاده الأخير للموافقة على خطط بناء جديدة في المستوطنات.