الصفدي: لا بد من موقف واضح تجاه بناء المستوطنات الإسرائيلية

قال أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، إنه يجب أن يكون هناك مواقف واضحة فيما يتعلق ببناء المستوطنات وتوسعتها من جانب إسرائيل في فلسطين، وأيضا مصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسييحية والحرم الشريف بالمسجد الأقصى المبارك في القدس التي للمملكة تجاهه مسؤلية كبيرة في ضوء الوصاية الهاشمية عليها.

وأضاف: «نريد السلام ومستمرون في العمل من أجل تحقيق السلام ومستعدون للعمل معا ومع الشركاء للوصول للسلام، لأن بديل ذلك هو مزيد من الصراعات والمزيد من التوتر في منطقة يكفيها التوتر والصراعات، وبديل حل الدولتين سيكون خيار الدولة الواحدة».

وأضاف الصفدي خلال المؤتمر الصحفي الرباعي بين مصر والأردن وفرنسا وألمانيا بشأن عملية السلام: «ندرك حجم التحدي وضرورة العمل وأوروبا لها دور أساسي وكبير في كل جهود التوصل للتسوية السلمية التي ننشدها، ونتطلع للعمل مع الولايات المتحدة من أجل لملمة الأمور والعودة لطريق المفاوضات الذي يأخذنا للسلام الشامل».

وأشار إلى أن منظمة أونروا لإغاثة اللائجين الفلسطنيين تمر بظروف صعبة، وفشلها في القيام بمهتامتها بسبب عدم توفر الموارد المالية سيعني حرمان أكثرمن 5 ملايين لاجئ فلسطيني من مساعدات ضرورية وحرمان مئات الآلاف الطلبة الفلسطنيين في حقهم في التعليم وحرمانهم أيضا من العناية الصحية في وقت صعب في ظل ظروف كورونا.