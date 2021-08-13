حكاية كوب قهوة مسموم قدمته عاملة نظافة لمديرها: خافت من الفضيحة

كانت تفكر كثيرًا في خطة للخروج من الأزمة التي تؤرق وجودها في العمل، بعد أن كشف أمين العهدة في المستشفى التي تعمل بها خيانتها للأمانة ومغافلتها له وسرقة 30 ألف جنيه من عهدته، طلب منها رد المبلغ قبل أن يتخذ ضدها إجراء قانوني، علمت «ندى» الفتاة الثلاثينية أن مصيرها سيكون خلف القضبان، فأسرعت إلى خديعة أمين العهدة وطلبت منه مهلة لتدبر المبلغ وتعيده بعدما أنفقت منه جزء كبير على احتياجاتها الشخصية، وفي اليوم التالي تظاهرت الفتاة باهتمامها بأمين العهدة وقدمت له كوبًا من القهوة ممزوجا بسم الفئران.

تفاصيل خطة القتل الفاشلة

خطة القتل التي وضعتها العاملة للتخلص من أمين العهدة داخل مستشفى 23 يوليو في الخانكة، لم تمر كما أرادتها الفتاة، بل تم كشفها بسبب سرعة إسعاف أمين العهدة الذي ظهرت عليه آثار التعب الشديد عقب تناول كوب قهوة مسموم، وعقب تماثله للشفاء اتهم العاملة بالشروع في قتله لاكتشافه جريمة سرقتها 30 ألف جنيه من العهدة، وأنه رفض تحرير محضرًا بالواقعة بعد أن تحدث معها وطلب منها إعادة المبلغ خشية أن يتم حبسها فتظاهرت بالموافقة وحاولت قتله بالسم.

رواية عاملة النظافة

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على عاملة نظافة خططت لقتل مديرها، وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل جريمته، «اشتريت سم فيران من محل منظفات جنب البيت، ولما جيت الشغل حطيت كمية كبيرة في القهوة قولت أخلص من أمين العهدة عشان الفلوس اللي خدتها محدش يعرف عنها حاجة غيره»، موضحة أنها لم تكن تتوقع أن أمين العهدة سينجو من الموت لأنها وضعت كمية كبيرة من سم الفئران داخل كوب القهوة، وبعد أن قدمته تركته وذهبت لكنها فوجئت بصرخاته فأسرع التمريض باستدعاء الأطباء الذين قدموا له إسعافات عاجلة حتى استقرت حالته.

تحليل كوب القهوة

وأضافت عاملة النظافة أمام المباحث، أنها هربت من المستشفى بعد أن تأكدت من استقرار حالة أمين العهدة، لكن المباحث ألقت القبض عليها من المنزل بعد ساعات من الجريمة وقررت حبسها بتهمة الشروع في القتل، وتحفظت النيابة على بقايا فنجان القهوة وأرسل إلى مركز السموم لتحليله لبيان ما به من سموم.