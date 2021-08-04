«رفضت عريسا معاقا».. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها وتلقيها من الدور الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على ربة منزل وشقيقها لاتهامهما بقتل ابنتها، وإلقاء جثتها من الطابق الخامس، في منطقة البساتين، بسبب رفضها الزواج من أحد الأشخاص بالمنطقة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

وتلقى مأمور قسم شرطة البساتين إخطارًا من أحد المستشفيات بمنطقة البساتين بوصول فتاة متوفاة إثر سقوطها من الطابق الخامس من عقار بالمنطقة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة، تدعى «دنيا. أ»، 17 سنة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وصرّحت بالدفن وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

عريس «معاق ذهنياً»

وبسؤال والد المجني عليها، بمعرفة ضباط البحث، قال إن والدتها وخالها، أحضرا لها عريساً «معاقاً ذهنياً» وتمسكا به بسبب أمواله الكثيرة، موضحًا أنه تعرض للضرب بسبب رفضه زواج نجلته من هذا الشاب، مما اضطره لترك منزله والإقامة مع نجله في شقة بمنطقة المنيل.

وأوضحت التحريات التي جرت حول الحادث، أن والد المجني عليها كان مطرودًا من المنزل وقت الحادث، وأنها كانت بصحبة والدتها وخالها، وأن والدها تلقى اتصالاً من أحد أقاربه يخبره أن نجلته مصابة وجرى نقلها للمستشفى، وتبين وفاتها هناك، وأكدت التحريات أن الأم قتلت ابنتها بالاشتراك مع خال المجني عليها، ثم ألقيا جثتها من نافذة الشقة بالطابق الخامس.

القبض على الأم وشقيقها

وبعد تقنين الإجراءات الأمنية، تمكنت الشرطة من القبض على والدة وخال المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيلا للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية.