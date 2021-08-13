مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب شخص آخر، صباح اليوم، الجمعة، جراء تصادم سيارتين بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة «ربع نقل»، قرب محطة تحصيل الرسوم في الإسماعيلية.

«الإسعاف» يدفع بسيارتين لنقل الجثة والمصاب

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصاب إلي مجمع الاسماعيلية الطبي وجثة الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفي القصاصين المركزي.

وقالت المصادر الطبية، إن الشاب المصاب في حالة خطرة وخضع لإجراء جراحة في الطوارئ ثم جرى إيداعه الرعاية المركزة بسبب خطورة الحالة.

التحفظ علي الجثة في مستشفي القصاصين المركزي

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ علي الجثة في مستشفي القصاصين المركزي وانتداب الطبيب الشرعي لفحصها، إضافة إلي انتداب لجنة فنية لفحص السيارات في الحادث وكتابة تقرير فني بأسبابه.

وكان طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، شهد عدة حوادث مرورية خلال الأيام الماضية راح ضحيتها 5 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة، كما شهد الطريق أعمال تطوير وتوسعة، فيما ناشدت إدارة مرور الإسماعيلية المواطنين بالالتزام بالسرعات المقررة دون تجاوز 120 كيلو في الساعة مشيرة إلي وجود عدة رادرات علي الطريق لضبط المخالفين.