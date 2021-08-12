استخراج جثمان فتاة انتحرت بإلقاء نفسها بترعة الإسماعيلية

تمكن رجال الإنقاذ النهري في محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، من انتشال جثة فتاة أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها في ترعة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد عملية بحث استمرت حوالي 10 ساعات.

البحث عن المنتحرة لمدة 10 ساعات في المياه

ودفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة اللواء خالد كامل، مدير إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية، بفريق من رجال الإنقاذ النهري، عمل على مدار 10 ساعات متواصلة، لحين العثور على جثمان الفتاة وانتشاله من الترعة.

وتلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً في وقت سابق صباح اليوم، يفيد بإقدام فتاة في العشرينيات من العمر، على الانتحار بإلقاء بنفسها في ترعة الإسماعيلية، من أعلى كوبري القصاصين.

شهود: المنتحرة أجرة مكالمة وقفزت بالمياه

وقال شهود عيان إن الفتاة أجرت مكالمة هاتفية من تليفون خاص بأحد الأشخاص، ثم قفزت في مياه الترعة على بعد 20 متر تقريباً، وأضاف الشهود أن أحد الشبان قفز خلفها من أعلى الكوبري، لمحاولة انقاذها قبل غرقها، إلا أنه لم يتمكن من انتشالها، بسبب دفع التيار لها.

وانتقل المقدم سيد عبد العال، رئيس وحدة مباحث القصاصين، ومعاونه الرائد محمد سالم، إلى مكان الواقعة لفحص البلاغ، واستمع رجال البحث لأقوال الشاب الذي قفز خلف الفتاة.

ويكثف رجال البحث الجنائي أعمال البحث للتوصل إلى هوية الفتاة وذويها، وبعد تحرير المحضر اللازم، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثمان الفتاة في مشرحة مستشفى القصاصين المركزي، قيد التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان، وانهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.