الأحد.. انطلاق فعاليات مؤتمر الكيانات المصرية للترويج لـ«حياة كريمة»

ينطلق بعد غد الأحد مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمقرر أن يستمر لمدة يوم واحد، حيث يستهدف مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج إبراز دور الجاليات المصرية في الخارج في دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلي ابراز جهود المصريين في الخارج وانتمائهم من أجل بلدهم وتطوير القرى الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتنمية القري الأكثر احتياجًا.

وأكدت وزارة الهجرة أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين فى فعاليات المؤتمر إلى عدد من المشاريع التي تم انجازها خلال السنوات الماضية بالإضافة إلي زيارة العاصمة الإدارية ومشروعات «حياة كريمة»، مشيرة إلي أن الزيارات ستكون لمن سجل فقط في استمارة وزارة الهجرة، موضحة أن الحضور الفعلي للمؤتمر سيكون فقط لمن سبق وقام بالتسجيل ووصلت له دعوة على البريد الإلكتروني وصدرت له بطاقة تعريفية ID وينطبق ذلك على الكيانات والأفراد على حد سواء.

الهجرة: المؤتمر يتضمن تحسين مناخ الاستثمار والفرص المتوفرة للمصريين بالخارج

وأشارت الوزارة إلي أن هناك العديد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر وأبرزها المشروعات القومية التي غيرت خريطة مصر في 6 سنوات وكانت الطريق إلى الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلي آخر تطورات المشروعات القومية التنموية التي تجري على أرض مصر، والتي تمت بالفعل وكيفية ربط المدن الجديدة بالمدن القديمة وذلك إلى جانب مناقشة جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار والفرص المتوفرة للمصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم، فضلا عن الترويج للسياحة المصرية والمناطق السياحية في مصر، وكذلك استعراض المشروع القومي لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة»، مع تنظيم زيارات ميدانية لما تم من انجاز علي أرض الواقع.