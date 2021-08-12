عاجل.. اختيار «حياة كريمة» أفضل مبادرة تنموية في الوطن العربي

تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب والموافق الثاني عشر من أغسطس، وتحت شعار "تمكين الشباب العربي نحو التحرك الايجابي"، تم اختيار المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي، وذلك بمشاركة شباب وشابات من ٢١ دولة عربية وعدد من الشخصيات العامة العربية الداعمة للمجتمع المدني.

مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة

ويأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفال الذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة باليوم العالمي للشباب وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها، وتحت رعاية كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، ويأتي الاحتفال في نسخته ١٢ والذي يقوم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بتنظيمه مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ اطلاقها عام ٢٠٠٦ حتي الآن بالتعاون مع قطاع الشئون الاجتماعية وإدارة منظمات المجتمع المدني.

جائزة مؤسسة حياة كريمة

وتسلم الجائزة عن مؤسسة حياة كريمة محمود أسامة أمين مؤسسة حياة كريمة وعضو مجلس الأمناء، وذلك بحضور وفد من مؤسسة حياة كريمة.

حياة كريمة تحقق أحلام المصريين

وانطلقت «حياة كريمة» كمبادرة رئاسية في يناير 2019، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة للعمل في المبادرة، ثم تحولت المبادرة إلى مشروع قومي يجسد حلم المصريين في تطوير الريف المصري، والذي يستفيد منه نحو 58 مليون مصري وتتخطى ميزانيته 700 مليار جنيه، ويشمل 20 محافظة.

وتتنوع الخدمات التي تقدمها حياة كريمة لتشمل مختلف جوانب الحياة، ومنها ترميم وبناء المنازل، وإدخال البنية التحتية من مرافق وطرق، وتوفير فرص عمل، وبناء صروح تعليمية وصحية مثل المدارس والوحدات الطبية، فضلاً عن مراكز الشباب ومجمعات الخدمات والقوافل الطبية.