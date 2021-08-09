نبيلة مكرم تحاور الطلاب الجدد بالخارج وتعلن الجامعات الجديدة غدا

تعقد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، غدًا، ملتقى يجمع بين الطلاب المصريين الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات في الخارج قبل مغادرتهم، وبين شباب المصريين الدارسين بالخارج الذين سبقوهم، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي أطلقتها وزارة الهجرة في يناير الماضي لخلق مكون رئيسي لجميع الفاعليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأكّدت مكرم، أنَّ غدا ستعلن عن الجامعات الجديدة في مصر لشباب الدارسين بالخارج، ومن خلال مركز وزارة الهجرة للحوار وينظم المركز لقاءات حية وافتراضية بين الطلاب المصريين الذين يستعدون لاستكمال دراستهم في الخارج خلال الفترة المقبلة، والشباب الذين سبقوهم ويدرسون حاليًا في جامعات أجنبية لتبادل الخبرات حول الدراسة وأجواء المعيشة، والربط بين الطلاب الجدد والمصريين الذين يدرسون بجامعاتهم حاليًا، أو يعيشون في البلد الذي يستعدون للانتقال إليه، لتسهيل مهمتهم فور وصولهم واندماجهم في مجتمعاتهم الدراسية الجديدة بالدول المختلفة

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنَّ الملتقى الذي سيتمّ تنظيمه غدًا يجمع بين الطلاب الجدد وشباب الدارسين بالخارج، يستهدف تبادل الخبرات والتنسيق بين شباب الدارسين بالخارج والطلاب المصريين الجدد الذين سيبدأون دراستهم بالخارج هذا العام، لتسهيل مهمتهم فور وصولهم، داعية جميع الطلاب الجدد الذين سيغادرون للدراسة بالخارج لأول مرة، ممن يتواجدون بمصر حاليًا أو خارجها.

ويمثل هذا الملتقى فرصة مهمة لخلق مجتمع للدارسين المصريين بالخارج، يهدف لمساعدة الدارسين المصريين الجدد، من قبل زملائهم المصريين بالجامعات المختلفة، والذين أصبح لديهم الخبرات العلمية والحياتية التي بشأنها ستسهل عملية اندماج أشقائهم الدارسين الجديد في المجتمعات الدراسية في الدول المختلفة، ويقدمون لهم مختلف أنواع المساعدة والإرشاد في تلك المرحلة الدراسية.