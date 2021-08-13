بالتعاون مع يونيسف.. صيانة دورات المياه فى الوحدات الصحية بالمنيا

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه يتم حاليا أعمال صيانة لدورات المياه بالوحدات الصحية بالمحافظة، بالتعاون بين الشركة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومديرية الصحة بالمنيا، ضمن أنشطة الشركة فى المشاركة المجتمعية.

400 ألف جنيه تكلفة خمس وحدات صحية بالمنيا

وأضاف الشهاوى في بيان صادر عن الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي اليوم الجمعة، أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو 400 ألف جنيه، حيث تتم الأعمال بخمس وحدات صحية بمركز المنيا وهى «طوة- صفط الخمار - نزلة عبيد - المطاهرة- البرجاية» وخمس وحدات بمركز بنى مزار هى: «بنى صامت- أبوجرج-الجرنوس- شلقام- أعطو».

الحفاظ على استثمارات الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف

وقال الشهاوي إن الشركة نفذت عددا من حملات التوعية بأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراكز وقرى المحافظة لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحي والبيئي وضرورة الحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن هذه الأعمال تتم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

نشر الوعى فى الوحدات الصحية بأهمية الصيانة الدورية

من جانبه قال الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسيف، إن البرنامج يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، ونشر الوعى فى الوحدات الصحية بأهمية الصيانة الدورية لدورات المياه ومراجعتها بشكل مستمر وصيانة التسريبات.