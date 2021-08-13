ذكرى ميلاد محمد عبدالمطلب.. 3 نساء في حياته: البداية من بيروت

تمر اليوم ذكرى ميلاد واحد من أهم عمالقة الطرب الشعبي في مصر، وهو الفنان محمد عبد المطلب حيث ولد في 13 أغسطس عام 1910، وخلال مشواره قدم الكثير من الأعمال الفنية المميزة التي نالت إعجاب الكثير من الجمهور.

3 نساء في حياة محمد عبد المطلب

على المستوى العاطفي، كان لـ «عبدالمطلب» علاقات متعددة مع الجنس الناعم، فقد تزوج ثلاث مرات، أول امرأة في حياته كانت الراقصة شوشو عز الدين، شقيقة الراقصة ببا عز الدين، والتي تعرف عليها في إحدى سفرياته لبيروت، وبالفعل نشأت بينهما قصة حب وتزوجا عام 1938، وأنجب منها لدين توأم هما نور وبهاء عام 1940.

الزوجة الثانية لمحمد عبد المطلب

ولكن بعدها بسنوات قليلة سافر عبد المطلب خارج البلاد في جولة فنية في أكثر من بلد عربي، دامت لأكثر من 4 سنوات، وخلال هذه السنوات تعرف على المطربة نرجس شوقي، ونشأت بينهما قصة حب وتعاونا سويا في إنشاء شركة إنتاج.

وقد تسبب زواج الفنان محمد عبد المطلب من المطربة نرجس شوقي في طلاقه من أم أولاده الراقصة شوشو عز الدين، على الرغم من أن زواجهما لم يدم طويلا بسبب خلافات في شركة الإنتاج التي جمعتهما.

الزوجة الثالثة لمحمد عبد المطلب

وبعد ذلك، ظل المطرب محمد عبد المطلب لأكثر من 10 سنوات دون زواج، حتى تعرف على زوجته الأخيرة والتي استقر معها، وتدعى كريمة عبد العزيز، وتزوجها بالفعل وأنجب منها بناته انتصار وسامية.