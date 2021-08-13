شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلن ابتعاده عن السوشيال ميديا

أعلن وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه على «فيس بوك»، ابتعاده عن السوشيال ميديا فترة، قائلا «أنا هقفل الأكونت فترة وشكرا على اهتمام الناس الفترة اللي فاتت ودعواتها»، لتنهال عليه تعليقات المتابعين بعدم غلق الاكونت لأنه المصدر الوحيد للاطمئنان على شقيقته ياسمين، بحسب التعليقات.

وكتب أحد المعلقين على منشور شقيق ياسمين عبدالعزيز «ليه بس احنا بنطمن منك على ياسمين»، وقال آخر «ليه مفيش حاجة مستهلة وغير كده أحنا بنطمن عليك وعلى ياسمين من هنا»، وعلق آخر «مينفعش كدا هنطمن من مين على ياسمين بس».

سفر ياسمين عبدالعزيز للخارج

سافرت ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا لاستكمال رحله علاجها هناك، بعد أن قضت شهر في أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، لإجراء عملية جراحية حدث بها خطأ طبي أدى لتفاقم حالتها الصحية.

وغادرت «ياسمين»، المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية لتقضي 4 أيام في منزلها تحت إشراف رعايه طبية، لتقرر بعدها السفر إلى سويسرا.

ولم تعلن الفنانة خبر سفرها حيث إنها شوهدت صدفة داخل المطار من العاملين تنقلها سيارة إسعاف إلى طائرة مجهزة طبيا.

مرض ياسمين ورسائل حب من العوضي

فاجئ الفنان أحمد العوضي جمهور زوجته ياسمين عبدالعزيز، بمرضها من خلال بوست نشره في يوليو الماضي عبر حسابه على «فيس بوك»، أعلن فيه خضوعها لعملية جراحية مطالبا الدعاء لها، لينشر بعدها بدقائق منشورا آخر يعلن فيه مدى حبه لياسمين وأنه ضعيف بدونها وهذا ما أقلق جمهور ياسمين عليها وطالبوا من العوضي معرفة تفاصيل مرضها، إلا أنه تكتم اي تفاصيل.