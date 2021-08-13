تطورات قضية «فتاة مول كفر الدوار».. المتهمة ضللت المتابعين بمنشورات دينية

أحداث جديدة كشفتها التحقيقات في واقعة مقتل نجلاء نعمة الله «فتاة مول كفر الدوار»، بمحافظة البحيرة، عقب قرار النائب العام بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمتهم، حيث بيّنت التحقيقات أن المتهمة عكفت على التخطيط لتنفيذ جريمتها قبل شهرين من الحادث، واستعانت بأحد أقاربها وصديقه لمساعدتها في مخططها الشيطاني، وأقدمت على تنفيذ الجريمة متنصلة من الصداقة وكل معايير الإنسانية.

منشورات تضليل على صفحة القاتلة

على مدار شهرين قبل تنفيذ جريمتها، ظلت «نورهان جميل»، المتهمة بقتل صديقتها «نجلاء نعمة الله»، تنشر «بوستات»، دينية ونصائح وحكم عن الصداقة وقيمتها، في الوقت الذي تخطط فيه لقتل صديقة عمرها، ولم تتعظ من منشوراتها التي تتوعد الخائنين والغادرين، وكأنها تضلل من يراقبها ويتابعها، وتصرف الأنظار عن كونها مجرمة.

اختيار أعوان الشيطانة

لم تكن مهمة «نورهان»، الإجرامية سهلة على فتاة في سنها، لذلك قررت الاستعانة بمعاونين لها، ولأن المهمة ينبغي أن تكون في سرية تامة، فاختارت أحد أقاربها الذي أغراه العائد المادي، ولأنه قليل الخبرة في تنفيذ الأعمال الإجرامية، قرر الاستعانة بأحد أصدقائه، ليكتمل مثلث الشيطان، وقادهم الحقد والغل إلى تنفيذ الجريمة في حق فتاة كل ذنبها أنها لم تُحسن اختيار الصديقة.

دماء داخل عيادة طبيب عيون

وأوضحت التحقيقات أن يوم تنفيذ الجريمة كان شاهدا على غدر الأصدقاء، حيث أقدمت المتهمة على تنفيذ جريمتها بمعاونة المشار إليهما، ودخلت إلى عيادة طبيب العيون وغافلت ىالضحية بالتحدث معها محاولة إعطائها «منوم»، داخل كوب عصير، وبعدما رفضت «نجلاء»، تناوله، أجهزوا عليها وخنقوها ووجهت لها صديقتها عدة طعنات بسلاح كان بحوزتها، إلى أن فارقت الحياة وصعدت روحها الطاهرة إلى خالقها.