الجنايات تنتظر القتلة.. آخر تطورات قضية فتاة مول كفر الدوار

أحداث متتالية تشهدها قضية مقتل نجلاء نعمة الله بدوي، فتاة مول كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بعدما مّثل المتهمون جريمتهم فجر السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة من الجهات الشُرطية بالمدينة، في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة بكفر الدوار، حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات، فيما طالبت أسرة الضحية بالقصاص من القتلة وإعدامهم جزاء لما اقترفوه من ذنب.

صفحة الضحية على فيس بوك تتحول لسراق عزاء

وتحولت صفحة نجلاء نعمة الله بدوي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى سرادق عزاء من الأصدقاء وكل من اطلع على أخبار الحادث، وزادت التعليقات على منشورات ضحية الغدر، عقب وفاتها على يد صديقتها، واستعاد اصدقائها ذكرياتها وأعمالها الخيرية من خلال متابعة حسابها الشخصي على فيس بوك.

الجنايات في انتظار القتلة

وقال محامون بكفر الدوار، إن محكمة الجنايات ستنظر أولى جلسات المتهمين الثلاثة، حتى وإن كان بينهم أحداث، حيث إن المتهمة الرئيسية في الجريمة تجاوزت السن القانوني، وهو ما يجعل محكمة الجنايات محل اختصاص محاكمة المتهمين، وهو أمر قانوني معروف لدى رجال القضاء والمحامين، الأمر الذي طمأن أسرة الضحية من احتمال إفلات الجناة من العقوبة بسبب السن.

والد الضحية: القصاص العادل مطلبنا

وقال نعمة الله بدوي، والد الضحية، أملنا كبير في القضاء المصري الذي يقف إلى جوار المظلوم، ويقتص من المجرمين والقتلة والظالمين، ولا مطالب لنا سوى القصاص العادل، الذي يشفي صدور أسرة بأكملها فقدت جزء غال منها، وأتطلع ألى اليوم الذي يصل فيه خبر تدلي جثث القتلة على حبال المشنقة، وهو قصاص الدنيا ونترك عدالة السماء تعاقبهم على جريمتهم البشعة.

وتابع الأب المكلوم: «لم يدخر رجال شرطة قسم كفر الدوار، جهدًا لحل لغز الجريمة والقبص على القتلة، وهو ما تم خلال وقت قياسي، وعلمت أن المتهمين مثلوا جريمتهم، وسط حراسة مشددة، وننتظر الآن محاكمة الجناة والقصاص منهم».