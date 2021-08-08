المتهمة بقتل فتاة مول كفر الدوار: «مش عارفة أنام.. وبسمعها وهي بتقول انقذيني»

لن تكفي دموع الندم ولو لم تتوقف عن النزول من عينيها، ولن تشفع لـ«نورهان» قاتلة «نجلاء» والمعروفة بـ«فتاة مول كفر الدوار» توسلاتها بالسماح والمغفرة، فالكل صب جم غضبه عليها، ولاحقها دعاء الأسرة المكلومة والأصدقاء المصدومين، الذين لم يصدقوا حتى الآن أن نجلاء نعمة الله أو «ملاك الخير» كما يطلقون عليها، لن يشاهدوها مرة أخرى، وأن روحها صعدت إلى السماء نتيجة غدر وخيانة صديقتها.

جريمة بدافع الطمع وحب الأموال

كشفت تحقيقات وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار، برئاسة المقدم أحمد المسيري، عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل فتاة مول كفر الدوار، حيث اعترفت المتهمة «نورهان» الشهيرة باسم «نور»، بأن الغيرة والطمع وحب الأموال أعموا عيناها، ودفعها شيطانها إلى التخطيط لقتل صديقة عمرها، التي طالما تغنت بصداقتها ووصفتها بالمخلصة والمحبة لها، وشاهد على ذلك منشورات القاتلة على حسابها الشخصي الموجود على «فيس بوك».

خطة شيطانية للتخلص من «ملاك كفر الدوار»

على الرغم من حب الضحية لـ«نورهان»، إلا أن الأخيرة لم تفكر لحظة في التراجع عن خطتها الشيطانية، التي دبرتها مع أحد أقاربها وصديق له، ووعدتهما بمبلغ مالي نظير مساعدتها في تنفيذ مخططها، فاتفقوا على ذهاب القاتلة لمحل عمل الضحية، والتحدث معها ومغافلتها حتى يقوم الشريكان بجريمتهما.

دموع الندم تتساقط من عيون القاتلة

وقالت مصادر أمنية لـ«الوطن»، أن المتهمين الثلاثة مثلوا جريمتهم فجر اليوم، داخل عيادة طبيب العيون (موقع الحادث)، وبخطوات سريعة وجريئة مثلت «نورهان» الواقعة وروت تفاصيل جريمتها، وذكرت أنها لم تنم منذ الحادث، وتسمع صوت «نجلاء» باستمرار تستغيث بها، وتقول لها «انقذيني».

وتباشر نيابة كفر الدوار العامة، التحقيقات في واقعة قتل فتاة مول كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على يد صديقتها واثنين من أعوانها.