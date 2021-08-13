الأوقاف: افتتاح 25 مسجدا فى 8 محافظات اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الجمعة، افتتاح 25 مسجدًا «ما بين مساجد جديدة وأخرى تم ترميمها وصيانتها»، وذلك في إطار دورة الدولة في تعمير بيوت الله، حيث من المقرر أن تفتتح الوزارة الـ25 مسجدًا، في 8 محافظات، بواقع 19 مسجدًا جديدًا و6 مساجد ترميم وصيانة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020 حتى اليوم 1620 مسجدًا، منها 1487 إحلالًا وتجديدًا، و133 صيانة وترميمًا.

وفى سطور تستعرض «الوطن» خريطة افتتاحات المساجد اليوم الجمعة، التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف، حيث تقسم إلى مساجد جديدة، وأخرى تم ترميمها بنحو:

مديرية أوقاف المنيا:

- مسجد الشيخ أبو المجد- البدرمان – مركز دير مواس.

- مسجد عنتر بن شداد – الميرة – دير السنتورية – بني مزار.

- مسجد الخمايشة الشرقي – مركز سمالوط.

مديرية أوقاف الفيوم:

- مسجد الرحمن البحري – التوفيقية – فيد مين.

- مسجد الكوم الأحمر – دسيا – الفيوم جنوب.

- مسجد الرحمن النزلاوي - الشواشنة.

- مسجد الهدي – الصعيدي – م الفيوم جنوب.

- مسجد الشهيد نبيل – الإعلام – الفيوم جنوب.

مديرية أوقاف البحيرة:

- مسجد العمدة البحري – سحالي أبو حمص.

- مسجد البسطويسي – كوم الفرج أبو المطامير.

- مسجد كريم مبارك – أبو الشقاف حوش عيسى.

- مسجد الشيمي – حفص دمنهور.

مديرية أوقاف بني سويف:

- مسجد التقوى – الحومة - الواسطى.

- مسجد عبد الحليم سيد إبراهيم- كوم أبو خلاد - ناصر.

مديرية أوقاف القليوبية:

- مسجد أبو سلامة – العمار الكبرى- طوخ.

مديرية أوقاف قنا:

- مسجد حصة الخير – الحلفاية بحري- مركز نجع حمادي.

- مسجد الحكمة – مدينة قنا الجديدة.

مديرية أوقاف سوهاج:

- مسجد السيارية – ناحية السلام – غرب طما

مديرية أوقاف أسيوط:

- مسجد أولاد على بقرية ببلاو – ديروط.

وهناك مساجد اخرى أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاحها اليوم الجمعة، وهي مساجد الصيانة والترميم، والتي تتم في محافظات الفيوم والقليوبية، وأسيوط والمنيا:

مديرية أوقاف الفيوم:

- مسجد عباد الرحمن – الجرانية – م الفيوم جنوب.

مديرية أوقاف القليوبية:

- المسجد الشرقي – كفر منصور – كفر شكر.

- الكبير – زاوية الشيخ سند - شبين القناطر.

مديرية أوقاف أسيوط:

- مسجد عمر بن الخطاب – أسيوط الجديدة – الفتح قبلي.- مسجد يوسف حسين – الفتح – الفتح قبلي.

مديرية أوقاف المنيا:

- مسجد أبو بكر الصديق – قرية التل - مطاي.