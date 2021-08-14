6 مستندات توضح توقيت مخالفة البناء عند التصالح.. إحداها يكفي

أكدت اللجنة الفنية المختصة بالرد على تساؤلات المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء فى ردها على مدى اشتراط أن يكون ملف التصالح فى مخالفة البناء متضمن كافة المستندات الدالة على تاريخ المخالفة، انه طبقا للمادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أنه لايلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح ويكتفى بتقديم إحداها أو أى مستند آخر.

بيانات توضح تاريخ المخالفة

وأشارت اللجنة الى وجود 6 مستندات دالة على أن المخالفة محل التصالح تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ويمكن الاستعانة بأى منها وهى:

تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات الأقليمية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أو صورة ملتقطة من القمرالصناعى، أو مستخرج صادر من مصلحة الضرائب العقارية، أو المستند الدال على تاريخ تركيب مياه أو كهرباء أو غاز أو إنترنت وتليفون للوحدة أو العقار محل التصالح، أو المستند الدال على تاريخ الاجراءات القانونية التى تم تحريرها ضد المخالفة، أو عقود البيع المشهرة أو الإيجار موثقة بالشهر العقارى.

تقرير السلامة الإنشائية

وأوضحت أن تقرير السلامة الإنشائية للعقار أو الوحدة المخالفة المراد التصالح بشأنها، يقدم بناء على طلب اللجنة الفنية بعد المعاينة على الطبيعة وفقا للحالة الإنشائية للمبنى فى حالة طلب تقرير هندسى عن السلامة الإنشائية بشأن المخالفة محل التصالح، ويتم تقديم التقرير من إحدى الجهات التالية سواء من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة، أو المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، على أن يكون التقرير طبقا لإحدى النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية، وذلك وفقا لما تحدده اللجنة الفنية فى ضوء المعاينة للأعمال المقدم عنها طلب التصالح.