حقيقة خفض قيمة سعر متر التصالح في مخالفات البناء عن 50 جنيه

تلقت اللجان المختصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء تساؤلات من المواطنين عبر الصفحة الرسمية على«فيسبوك»، جاء مضمونه: «هل يجوز للجان الفنية احتساب قيمة سعر المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أقل من 50 جنيه فى بعض الحالات المقدم عنها طلبات التصالح»، لترد اللجنة قائلة يجرى دراسة الطلب واحتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع من خلال اللجنة الفنية عن إجمالي مسطح المخالفات، طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار من المحافظ مع مراعاة النسب المحددة بحسب نوعية المخالفة بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية، على ألا تقل قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في أي حال من الأحوال عن 50 جنيهًا للمتر المسطح.

خصم 25% من قيمة التصالح

وحول الحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح قبل صدور قرار رئيس الوزراء بخصم 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري وقرارات المحافظين بخفض سعر المتر، أوضحت اللجنة أنه فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بتخفيض قيمة التصالح المقرر بنسبة 25% فى حالة السداد الفوري وصدور قرار المحافظ المختص بتخفيض قيمة التصالح المقرر لسعر المتر للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء، واستنادا لمبادئ المساواة والعدالة بين المراكز القانونية المتماثلة فإنه فى حالة قيام صاحب الشأن بسداد مقابل التصالح قبل صدور القرارات المشار إليها يمكن عمل تسوية للمبالغ السابق تحصيلها، واسترداد نسبة التخفيض الواردة بالقرار من خلال التنسيق بين الجهة الإدارية المختصة و وزارة المالية في هذا الشأن.

خصم الغرامات من قيمة التصالح

وأشارت إلى أنه يجرى خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية سددت من ذوى الشأن، وذلك وفق إفادة صادرة من النيابة العامة، وفي حالة زيادة قيمة ما جرى سداده بموجب حكم قضائي عن قيمة مقابل التصالح يجرى استرداد جدية التصالح.