قناة إسرائيلية: العثور على هيكل عظمي لجندي أردني في القدس (صور)

عثر عدد من العاملين في أعمال بناء بشبكة السكك الحديدية في القدس، يوم الأربعاء، على جثة لجندي أردني، وذلك في موقع معركة تل الذخيرة الذي شهد معركة شرسة بين القوات الإسرائيلية والأردنية خلال حرب عام 1967.

كما عُثر بجانب الجثة على سكين وخوذة تابعة للجيش الأردني وساعة عسكرية وخاتم، وبالقرب من الهيكل العظمي عثروا أيضا على علبة من الرصاص وعدد قليل من القنابل اليدوية، وفقا لما ذكرته قناة 12 الإسرائيلية، أمس الخميس.

وتشتبه الشرطة في أن الرجل قُتل خلال القتال هناك في يونيو 1967، كما قُتل في هذه المعركة 36 جنديًا إسرائيليًا و71 جنديًا أردنيًا وفقا لمزاعم القناة العبرية.

وذكرت القناة أن الشركة تقوم حاليا بفحص الجثة وعلمت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالحادث، لكنها لم تبلغ نظراءها الأردنيين بعد.

وورد أن السلطات تبحث في المنطقة بحثًا عن مزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كانت الجثة بالفعل لجندي أردني.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم العثور على اثنين من البازوكا «أربي جي» غير المنفجرة على الأرجح تابعين للجيش الأردني في مكان قريب على حد قول القناة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة إن القذيفتين اللتين كُتب عليهما أنهما تم تصنيعهما في ديسمبر 1956، تم العثور عليهما أثناء أعمال البنية التحتية في الموقع.

وقال مسؤولو الشرطة، إن الصواريخ استخدمت على الأرجح من قبل الجيش الأردني أثناء القتال في 6 يونيو 1967، في اليوم الثاني من الحرب.

ولم ترد الحكومة الأردنية على التقارير الإسرائيلية حول العثور على رفات الجندي الذي استشهد منذ ما يقرب من 55 عاماً، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيلية.