سلطات الاحتلال تهدم منزلا في القدس وتعتقل شابا فلسطينيا في حي الشيخ جراح

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلًا من طابقين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت حي بئر أيوب من سلوان، ومنعت الفلسطينيين من التواجد في محيط المنزل الذي تعود ملكيته للشقيقين رماح وعلي عودة، ويعيش به 12 فردًا، وأجبرت العائلة على تفريغ محتوياته، قبل أن تباشر بهدمه.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، شابا فلسطينيا من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مراد عطية «26 عاما»، عقب دهم منزل ذويه في حي الشيخ جراح.