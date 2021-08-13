ضبط 6 أشخاص في حملة أمنية لملاحقة حائزي الأسلحة والمخدرات بالقاهرة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر والاتجار في المواد المخدرة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط «أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس»، حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً إحدى السيارات، وبحوزته «فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول».

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام «5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا» بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة شبين الكوم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بشقة سكنية مستأجرة بدائرة القسم، وبحوزتهم «3 قطع سلاح ناري - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 قطعة سلاح أبيض (سنجة) - كمية من مخدري الهيروين والحشيش - ميزان حساس - مبلغ مالي - 4 هواتف محمولة»، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.