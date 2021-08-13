حبس 23 تاجر مخدرات بعد ضبطهم في حملة أمنية بالقليوبية

أمرت نيابة مركز شرطة طوخ بحبس 23 تاجرا من تجار المخدرات، تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبطهم في حملة أمنية على قرى مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات وحاملي الأسلحة النارية دون ترخيص حيث جرى ضبط المتهمين والتحفظ على 11 قطعة سلاح ناري وأبيض.

ضبط 19 قضية مخدرات

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بشن حملة أمنية استهدفت قرى مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز، أسفرت عن ضبط 19 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهما لعدد 9 منهم معلومات جنائية وضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين.

القبض على 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا بطوخ

وتمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا كما تم ضبط 2 مراقب هارب وتنفيذ 8247 حكما قضائيا متنوعا وأحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

ضبط 24 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر في حملة تمونية

فيما تمكنت شرطة المسطحات بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط 24 طن مخصبات زراعيه و5 مصانع ومستودع بدون ترخيص وتم التحفظ عليها وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية اخطارا من مباحث التموين يفيد بتنفيذ حملة بالتنسيق مع شرطة المسطحات بناءا على ورود معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومستودعات عشوائية لإنتاج المذيبات العضوية المستخدمة فى صناعة المخصبات الزراعية والأعلاف البروتينية والمخلفات البلاستيكية والمعدنية بالمخالفة للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع ومستودع غير مرخصين والمديرين المسئولين عنهم، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 10 أطنان و620 أسطوانة أوكسجين مجهولة المصدر و24 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة و30 طن أعلاف مجهولة المصدر ومقلدة و 4 أطنان أسلاك ألومنيوم كهربائية مجهولة المصدر ومقلدة و 9٫200 طن بلاستيك وكاوتشوك ومصنعاتهما مجهولة المصدر ومقلدة وتولت النيابة التحقيق.