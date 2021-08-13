رابط موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر 

أكدت وزارة الصحة والسكان أن موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر يستقبل طلبات المواطنين يوم الجمعة وفي الإجازات الرسمية للحكومة، مشيرة إلى أن الوزارة الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان هو الموقع الوحيد الذي من خلاله يسجل فيه المواطنون لتلقي لقاح كورونا بمصر، بالإضافة إلى أن المسافر يقوم بالتسجيل على نفس الموقع واتباع الخطوات والتدقيق في كتابة البيانات، ثم الاحتفاظ بالرقم الكودي الذي يتم إرساله إلى المواطنين لحين تحديد موعد تلقي اللقاح وتحديد مركز تلقي لقاح كورونا المستجد.

موقع تسجيل لقاح كورونا مصر يستقبل الطلبات يوم الجمعة

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنه يوجد زيادة كبيرة في طلبات تلقي لقاح كورونا لذلك يتم استقبال الطلبات طوال أيام الأسبوع، ويتم تحديد موعد للمواطنين لتلقي الجرعة، كما أن الحكومة المصرية تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين، موضحا أن مصر تلقت دفعات جديدة من لقاح كورونا المستجد، لتوفير اللقاح لكل المصريين الذين سجلوا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع إلى وزارة الصحة والسكان.

وجاء توفير اللقاح بفضل جهود أجهزتها، ويتم إرسال رسائل للمواطنين لتعرفهم بموعد اللقاح ومكان المركز الذي يتلقى فيه اللقاح، كما خصصت الدولة قوافل متنقلة للقاحات موجودة في كل الأماكن التي تشهد تجمعات بمحافظات الجمهورية من بنوك وأسواق ومجمعات صناعية وأماكن إقامة مشروعات.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك 3 فئات أثناء تسجيل لقاح كورونا وهي الفئة الطبية وفئة أصحاب الأمراض المزمنة والتي تتمثل في المصابين بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أوالشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، ومرضى «ضمور العضلات والنخاع الشوكي، والتصلب المتعدد MS، والوهن العضلي»، والفئة الثالثة هي فئة المواطنين.