موقع وخطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر.. اعرف التفاصيل

دشنت وزارة الصحة والسكان موقع تسجيل لقاح كورونا، ووجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة مواصلة التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وحذرت الوزارة أي جهة تقوم بالترويج لنفسها لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وقالت الوزارة إنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين، وذلك من خلال التسجيل إلى موقع لقاح كورونا مصر.

تسجيل لقاح كورونا

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان:

- على المواطن أولاً الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من خلال هذا الرابط.

- ثم القيام باختيار الفئة المستهدفة سواء كانت أطباء أو كبار سن أو فئات أخرى.

- وبعد ذلك يقوم المواطن بملء البيانات وتتضمن الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

- ثم الانتظار ليستقبل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة.

- وبعد ذلك يتم استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي «اختيارياً»، أو أي شهادات مرضية للمواطن.

- وأخيراً يحصل المواطن على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقالت التدابير الصحية ما زالت السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا، وفيما يتعلق باللقاحات قالت إن جميعها فعال وآمن والأعراض الجانبية لا تستدعي الذهاب إلى طبيب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا في مصر، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن الحاصلين على اللقاح، وقالت إنه لم ترد أي شكوى بظهور أي أعراض جانبية خطيرة، وعلى المواطنين الإسراع في حجز اللقاح.