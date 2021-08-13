«كل ممثل ليه اتجاه».. كريم محمود عبد العزيز يكشف رأيه في المنافسة مع «هنيدي وعز»

حقق الفنان كريم محمود عبد العزيز، بفيلمه الجديد «موسى» مركزا قويا في شباك الإيرادات محتلا المركز الثاني، بعد فيلم «الأنس والنمس» لمحمد هنيدي وقبل فيلم العارف لأحمد عز.

كريم محمود عبد العزيز يكشف عن رأيه في المنافسة

وعن رأيه حول المنافسة في شباك التذاكر مع محمد هنيدي وأحمد عز وغيرهم، قال الفنان كريم محمود عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «مبشوفش أن فيه منافسة، كل واحد في الدنيا حتى لو مش ممثل ليه طريقة وليه أسلوبه وليه شكله».

وتابع كريم، قائلا «كل ممثل ليه اتجاه معين وليه ناس معينة بتحبه السينما دايما طول عمرها مفتوحة لأي حاجة تتعمل فيها، الناس بتخش كل الأفلام مش بتخش لنجم واحد».

أما عن فيلم موسى وكونه تجربة جديدة في عالم الخيال، قال كريم «مدام فيه مخرج شاطر وعايز يعمل حاجة صح بيبقي فيه جزء أنت مطمن منه ربنا أكيد بإذن الله هيوفقنا في حاجة زي كدا، وبعدين مهو لازم نعمل الجديد علشان يبقى فيه تجربة بعدها كمان وإن شاء الله تبقى أحسن».

فيلم موسي

يذكر أن فيلم موسى هو بطولة كريم محمود عبد العزيز، ويجسد من خلاله دور شاب يدرس في كلية الهندسة يدعى «يحيى» يخترع روبوت يدعى موسى ليساعده في الانتقام لوالده.

ويشارك كريم محمود عبد العزيز في البطولة، أياد نصار وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي وصلاح عبد الله ومحمد جمعه وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد العوضي وأمير كرارة وأحمد حاتم وهو من إخراج بيتر ميمي.