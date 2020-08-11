وزير التموين لأحمد حسن في لجنة الانتخابات: إحنا نجيب كورة ونلعب هنا

أجرى الكابتن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، زيارة للجنة مدرسة الأورمان الإعدادية بنين، في حي العجوزة بمحافظة الجيزة، التي صوت بها الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في حي العجوزة، خلال جولته بصحبة المرشح أحمد دياب، في سباق مجلس الشيوخ.

ومازح الوزير لاعب منتخب مصر سابقا، قائلا: "عميد لاعبي العالم، إحنا نقسم ونجيب كورة ونلعب ماتش هنا"، وذلك عقب انتهاء "مصيلحي" من الإدلاء بصوته الانتخابي.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.