بعد «تجديد الثقة».. رئيس قضايا الدولة يهنئ مفتى الجمهورية

قدم المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس قضايا الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، التهنئة إلى فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجديد الثقة فيه ومد فترة خدمة فضيلته لمدة عام.

وقال بيان صادر عن الهيئة اليوم: «سائلين المولى عز وجل أن يوفقه لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة وخدمة الدعوة الإسلامية بإبداء الفتوى وتنوير وإرساء قواعد الدين الإسلامي الحنيف لجموع المسلمين في شتى المجالات الدينية والحياتية في ضوء ما عهدناه في فضيلته من الوسطية المعتدلة في الفتوى المؤسسة على نصوص محكمة من الكتاب والسنة النبوية المشرفة والمذاهب الإسلامية المعتمدة»، وفقًا لتصريح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.