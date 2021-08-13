بالصور.. غلق مركزين طبيين لعلاج العيون لعدم ترخيصهما بالغربية

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، توجيهاته اليوم، إلى الدكتور حامد محمود، مدير العلاج الحر بالمديرية، لشن حملات مكبرة على مراكز طبية مخالفة لاشتراطات التراخيص، وردع المخالفين قانونيا، بحسب لوائح وزارة الصحة المحددة.

لجنة العلاج الحر تشن حملات مكبرة على مراكز طبية غير مرخصة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، بسبب عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى بالمركز ومخالفة الاشتراطات الطبية والصحية وشروط التشغيل والترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات.

غلق مركزين للعيون

وشكل حامد محمود، مدير عام العلاج الحر، لجنة مكبرة برئاسة الدكتور بيشوي سامي، والدكتور أحمد كامل الشيخ، والدكتور مهاب صلاح، للمرور على المنشآت الطبية الخاصة غير المرخصة، وإعداد تقرير عن حالة المراكز الطبية، وأوصى التقرير بغلق مركزين لجراحة العيون بمدينة المحلة، حفاظا على أرواح المواطنين، وصدق وكيل وزارة الصحة والمحافظ على قرار الغلق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكيل الوزارة يتفقد مركز تلقي لقاح كورونا

فيما تفقد وكيل وزارة الصحة بالغربية، مراكز تلقي لقاح كورونا بالمحافظة، ومتابعة انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين المسافرين للخارج، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم الجديد، الذي تم بدء العمل به منذ صباح أمس، وقام بالتأكد من تطعيم المسافرين، وقياس العلامات الحيوية لهم، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين.