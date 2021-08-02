صحة الغربية: أقسام العزل تقترب من «صفر كورونا»

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم الاثنين، اقتراب أقسام العزل من «صفر كورونا»، وانحسار معدلات الإصابة بالوباء العالمي، تدريجيا علي مستوى المستشفيات العامة والصدر والحميات بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون والسنطة وقطور والسنطة .

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، لافتا إلى أن غرفة العمليات والطوارىء المكلفة برصد حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كوفيد، أكدت تراجع عدد المصابين وارتفاع معدلات المتعافين طوال الأسبوعين الماضيين، وشدد وكيل وزارة الصحة بالغربية في تعليماته إلي مساعديه بضرورة تكثيف الجهود لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

لجان للوقوف على جاهزية المستشفيات لتقديم الخدمة الصحية

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالمرور على المستشفيات للوقوف على مدى جاهزيتها على مدار 24 ساعة لاستقبال وتقديم الخدمة الطبية خلال الفترة الجارية .

لجنة من الطب العلاجي لتقييم الرعاية للمرضي داخل اقسام العزل

كما وجه وكيل وزارة الصحة بضرورة بتشكيل لجنة مكبرة تحت إشراف الدكتور هشام شيحة مدير الطب العلاجي بالمديرية لتفقد جميع أقسام العزل والعنايات المركزة والمتوسطة، والاستماع للمرضى وقياس مدى رضاهم عن الخدمة والرعاية الطبية المقدمة علي مستوى مستشفيات الصدر والحميات والعامة.

وأجرى مدير الطب العلاجي بالمديرية جولات ميدانية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والواقيات وعدم وجود أجهزه معطلة مرورا بالمعمل والعمليات والحضانات والأقسام الداخلية، كاشفا تراجع أعداد مصابي كورونا بصورة ملحوظة.

وكشف «شيحه»، عن استئناف تفعيل قوائم الانتظار للعمليات واستقبال المرضى من جميع التخصصات، وأثنى على الطاقم الطبي والإداري للمجهود المبذول وتحسن مستوى النظافة.