وكيل صحة الغربية: استمرار المرور والمتابعة على المستشفيات

كثفت مديرية الصحة بالغربية، اليوم الأحد، جولاتها للإشراف والمتابعة على مستشفيات المحافظة، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لضمان سير العمل وانتظام الرعاية والخدمات العلاجية للمرضى.

صحة الغربية: حملات لمتابعة سير العمل وانتظام الرعاية والخدمات العلاجية للمرضى

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى.

تقييم مستوي الأداء والمرور على نسب الإشغال ومتابعة سير العمل

وشكل الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي لجان المتابعة والإشراف على مستشفى قطور المركزي، برئاسة الدكتور وليد الصياد والدكتورة هناء جاد، لتقييم مستوى الأداء والمرور على نسب الإشغال خلال المرحلة المقبلة.

متابعة سير العمل ومدى توافر أدوية الطوارئ بها وتوافر جميع المستلزمات

وشدد على متابعة سير العمل، ومدى توافر أدوية الطوارئ بها وتوافر جميع المستلزمات، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وباشر وكيل الوزارة سير العمل والتزام الطاقم الطبي، والمرور على الأقسام الداخلية والحضانات ومركز الكلى الصناعي.

صحة الغربية: تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى

وشدد وكيل الصحة بالغربية على متابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى والجودة خلال الفترة المقبلة.

وشنت إدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الصحة بالغربية، برئاسة الدكتور خالد أصيل، بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأجهزة الأمنية والرقابية، حملة لضبط الأماكن غير المرخصة لتخزين الأدوية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص لتخزين الأدوية بدائرة قسم تان طنطا، يحتوي على أدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بعدد 336 وحدة أدوية مهربة وغير مسجلة بعدد 930 وحدة أدوية تأمين صحي وأدوية مسجلة بعدد 1200 وحدة، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 750 ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.