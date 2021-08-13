«المؤثرون العرب» يزورون قلعة قايتباي بالإسكندرية للترويج للمقصد المصري

في إطار الزيارة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار لعدد من المؤثرين العرب الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، استمراراً للحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري في السوق العربي، استقبلت قلعة قايتباى بالإسكندرية، اليوم الجمعة، هذا الوفد ضمن جولتهم بمدينة الإسكندرية.

وقد اصطحبهم الدكتور عمرو الشحات، مدير القلعة، في جولة بداخلها، حيث زاروا الأسوار والبرج والمسجد وحجرات سكن الجنود ومخازن الأسلحة وغيرها من مكونات قلعة قايتباي.

وحرص المدونون والمؤثرون على التقاط الصور التذكارية أمام البرج الرئيسي للقلعة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.