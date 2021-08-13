وفد «المؤثرين العرب» يزور متحف الحضارة القومى بالفسطاط

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدا من المؤثرين والمدونين العرب الذين يقومون بزيارة تعريفية لمحافظات «القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر» للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق العربى.

وحرص وفد المؤثرين العرب خلال جولتهم بمدينة القاهرة، على زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية والاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية، التي تابعوا عملية نقلها في موكب مهيب في إبريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.

يشار إلى أنه كان فى استقبال الوفد، الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وبحضور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث قاموا بجولة داخل المتحف زاروا خلالها قاعتي العرض المركزي والمومياوات.

وأعرب أعضاء الوفد خلال الجولة عن انبهارهم بالمومياوات الملكية، وبالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

وحرص المدونون و المؤثرون على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم، ونشرها علي صفحاتهم الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.