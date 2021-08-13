نقيب الأشراف: دار الإفتاء واكبت التحول الرقمي في عهد الدكتور شوقي علام

وجّه الدكتور السيد الشريف نقيب الأشراف وكيل مجلس النواب السابق، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار التجديد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قائلًا إنه عالم جليل وإضافة قوية إلى دار الإفتاء المصرية التي أصبح لها دور على المستوى العالمي، كما كان لها دور كبير في هذه المرحلة في توحيد الجهود نحو الأفكار المعتدلة.

الإفتاء والتحول الرقمي

وأضاف نقيب الأشراف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن دار الإفتاء تنبهت لأمر هام في هذا العصر الحديث، وهو التحول الرقمي وواكبت مع يحدث في العالم من تطورات وتواصل اجتماعي ونبذ الأفكار التي أساءت لهذا الدين، كان آخرها مؤتمر الإفتاء العالمي السادس بعنوان مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي، بحضور أكثر من 85 دولة، لمناقشة كيفية الاستفادة من التكنولوجيا في المجال الإفتائي، في ظل استخدام التيارات المتشددة لمواقع التواصل الاجتماعي، والفضاء الإلكتروني في استهداف الشباب.

وأكد أن دار الإفتاء المصرية استطاعت في عهد الدكتور شوقي علام، أن تقيم أكبر تجمع إفتائي في العالم لعدة سنوات، مناقشة قضايا الإفتاء والعصر الحديث وتبادل الخبرات والتجارب في كل دولة.

قرار التجديد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أصدر قرارين بشأن دار الإفتاء ومفتي الجمهورية، أحدهما كان أمس، وهو القرار رقم 339 لسنة 2021، بشأن مد خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام اعتبارًا من اليوم 12/8/2021، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

اهتمام الرئيس بالمؤسسات الدينية

وجاء تعليق الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على تلك القرارات، قائلا: «إن القرارات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي تدل على مدى عنايته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها، من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب»

ووجّه كلمة له، قال فيها: «سيادة الرئيس، نحن على العهد ماضون في استكمال ما بدأناه من نجاح، وعلى أتم الاستعداد لبدء نجاحات جديدة تبرز مكانة مصر الدينية والإفتائية في العالمين، ونعاهد الله أن نظل على هذا العهد ما دام فينا نبض حياة».