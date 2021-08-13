لو ساكن في دور عالي ومواسير المياه بـ«تسرب»: هتدفع فاتورة غالية

حذّرت الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك المواطنين من عادة «تسريب المياه» لساكني الأدوار العليا من مستخدمي المواتير ضمن آليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه التي تنفذها الشركة تحت شعار «كل نقطة بتفرق» واهتمام الدولة بقضية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردها المائية ورفع وعي المواطن المصري بالجهود المبذولة وحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

تسريب المياه يتسبب تآكل أساس وحوائط البيت

وذكرت الشركة في منشورها : «لو في تسريب في مواسير البيت فده معناه تآكل في أساس وحيطان البيت وأدواتك الصحية هتبوظ وتصدي، ولو بتعتمد على موتور مياه ده معناه الموتور شغال، طول ما التسريب موجود ومش هيفصل ثانية ومعناه فاتورة ميّة عالية وفاتورة كهرباء أعلى، لما تلاقي تسريب في بيتك اقفل المحبس فورًا وصلح التسريب بسرعة ومتقولش هي جت عليّا، أيوه جت عليك، عشان كل نقطة بتفرق».

تنفيذ أنشطة تفاعلية ثقافية وتوعوية لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنّ حملة «كل نقطة بتفرق» التي تنفذها الشركة القابضة والشركات التابعة لها تهدف إلى تحقيق انتشار أكبر للتوعية باهمية ترشيد استهلاك المياه لكل فئات المجتمع من خلال تنفيذ أنشطة تفاعلية ثقافية وتوعوية لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه، وإنجازات الدولة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمساهمة لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الذي ينص على الحد من استهلاك المياه العذبة في قطاعي الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي، وتوفير مياه الشرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حلول وأفكار مبتكرة لتجنب الإسراف أو الإهدار في المياه

وأشار «رسلان» لـ«الوطن» إلى أن رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أطلقت مسابقة «كل نقطة بتفرق» في الرسم والتصميم لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال أفضل رسم أو تصميم بوستر يهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وتبني حلول وأفكار مبتكرة لتجنب الإسراف أو الإهدار فيها.