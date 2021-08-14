مستشفيات لمعالجة الأمراض النفسية والوسواس القهري مجانا في مصر

«الوسواس القهري، ثنائي القطبين، الشيزوفرينيا»، وغيرها من الأمراض النفسية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص الذين لا يجدون لها حلا في ظل ارتفاع تكاليف العلاج النفسي في العيادات الخاصة، هناك بعض المستشفيات التي تقدم خدمات العلاج النفسي المجاني في مصر أو برسوم مخفضة لا يعلم عنها الكثيرون.

مستشفيات تقدم خدمات العلاج النفسي مجانا في مصر

مستشفى العباسية للصحة النفسية

يقع المستشفى في 1 شارع صلاح سالم بجوار أرض المعارض - مدينة نصر - القاهرة، ويستقبل المرضى على مدار أيام الأسبوع.

ويمكنك التواصل مع المستشفى عن طريق التليفون: 022616255، أو الفاكس: 022616255، أو البريد الإلكتروني: abbasssya@gmail.com

مركز الطب النفسي في جامعة عين شمس

ويقدم مركز الطب النفسي في جامعة عين شمس خدمات علاج الطب النفسي مجانا.

ويقع المركز في ممر خاص بمستشفى الدمرداش، المحمدي، الوايلى، محافظة القاهرة‬.

مستشفى الخانكة للصحة النفسية

يقع المستشفى بمدينة الخانكة في القليوبية، ويقدم خدماته للرجال والسيدات، وتتاح الزيارة يوميًا خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة 11 صباحًا حتى 2 مساء، كما يستقبل المرضى جميع أيام الأسبوع طوال 24 ساعة.

التواصل مع المستشفى من خلال التليفون: 01344698816، أو الفاكس: 01344698437، أو البريد الإلكتروني: khankaaa854@gmail.com

مستشفى حلوان للصحة النفسية

يقع مستشفى الصحة النفسية بحلوان- امتداد شارع منصور- بين العزبتين -حلوان، إجمالي السعة السريرية للمستشفى 323 سريرًا.

ويمكن التواصل مع مستشفى حلوان للصحة النفسية من خلال الهاتف: 0225547368-0227137387.

مستشفى بنها للصحة النفسية

يقع في شارع كلية العلوم خلف مستشفى صدر بنها بجوار مركز تدريب مديرية الصحة بالقليوبية – بنها.

للتواصل مع المستشفى يمكنك الاتصال على رقم: 0133232506، أو الفاكس: 0133232506.

مستشفى أسيوط للصحة النفسية

يقع في 4 شارع الملك فيصل، بجوار مديرية الشؤون الصحية والسكان بأسيوط ومستشفى الصدر بأسيوط، سعة المستشفى 110 أسرّة و7 أسرّة طوارئ.

للتواصل من خلال الهاتف: 0882148164، أو الفاكس: 0882148164، أو البريد الإلكتروني: assyout@gmail.com