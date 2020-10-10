مستشفيات ومواقع إلكترونية تساعدك في العلاج النفسي

يحتفل العالم اليوم الموافق 10 أكتوبر باليوم العالمي لـ الصحة النفسية، الذي يستهدف زيادة الوعي العام بقضايا الصحة النفسية، والتعامل مع المرضى، وتستعرض "الوطن" عناوين مستشفيات الصحة النفسية في مصر، فضلًا عن مواقع تقدم العلاج النفسي مجانًا "أون لاين"، دون الحاجة إلى الذهاب لعيادات الأطباء، كالتالي:

أولًا: مستشفيات الصحة النفسية في مصر

مستشفى العباسية للصحة النفسية

يقع المستشفى في 1 شارع صلاح سالم بجوار أرض المعارض - مدينة نصر - القاهرة، ويستقبل المرضى جميع أيام الأسبوع وطوال 24 ساعة.

سعة المستشفى 1504 أسرة، وتتكون من 46 قسمًا للسيدات والرجال، ويمكنك التواصل عن طريق التليفون: 022616255، أو الفاكس: 022616255، أو البريد الإلكتروني: abbasssya@gmail.com

مستشفى بنها للصحة النفسية

يقع في شارع كلية العلوم خلف مستشفى صدر بنها بجوار مركز تدريب مديرية الصحة بالقليوبية – بنها، 1500 متر من مساحة المستشفى عبارة عن مبان، و1000 متر حديقة، وإجمالي عدد الأسرّة في المستشفى 240 سريرًا.

وللتواصل مع المستشفى خلال الهاتف: 0133232506، أو الفاكس: 0133232506، أو البريد الإلكتروني: manhaaa20@gmail.com

مستشفى العزازي للصحة النفسية

يقع في قرية كفر العزازي "في منتصف الطريق الذى يربط قرية كفر العزازي ومدينة القرين" بمركز أبوحماد - محافظة الشرقية، إجمالي السعة السريرية للمستشفى 108 أسِرَّة، ويسمع بالزيارة للمرضى بالقسم الداخلي من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساء.

وللتواصل من خلال الهاتف: 0553440536– 0553443777، أو الفاكس: 0553440536، أو البريد الإلكتروني: elazazy@gmail.com

مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية

يقع في مجمع المستشفيات بقرية ميت خلف مدينة شبين الكوم محافظة المنوفية، السعة السريرية للمستشفى 105 أسِرَّة "80 سريرًا نفسيًا، و25 سرير إدمان".

وللتواصل مع المستشفى من الهاتف: 0482170182، أو الفاكس: 0482170182، أو البريد الإلكتروني: shbeinelkom@gmail.com

مستشفى بني سويف للصحة النفسية

يقع في كورنيش النيل- خلف مستشفى بني سويف العام، سعة المستشفى 102 سرير.

وللتواصل من خلال الهاتف: 0822352323، أو الفاكس: 0822352323، أو البريد الإلكتروني: banysweif@gmail.com

مستشفى الخانكة للصحة النفسية

يقع المستشفى بمدينة الخانكة في القليوبية، سعة المستشفى 2109 أسِرَّة، وتتكون من 20 قسمًا للرجال والسيدات، وتتاح الزيارة يوميًا خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة 11 صباحًا حتى 2 مساء، كما تستقبل المرضى جميع أيام الأسبوع طوال 24 ساعة.

يمكنك التواصل مع المستشفى من خلال التليفون: 01344698816، أو الفاكس: 01344698437، أو البريد الإلكتروني: khankaaa854@gmail.com

مستشفى حلوان للصحة النفسية

يقع مستشفى الصحة النفسية بحلوان- امتداد شارع منصور- بين العزبتين -حلوان، إجمالي السعة السريرية للمستشفى 323 سريرًا.

ويمكن التواصل مع المستشفى من خلال الهاتف: 0225547368-0227137387، أو الفاكس: 0227652185، أو البريد الإلكتروني: hhelwan@gmail.com

مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية

يقع مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بطريق المطار بجوار المجمع الإداري لمصر الطيران، سعة المستشفى 76 سريرًا.

يمكن التواصل من خلال الهاتف: 0224196276، أو الفاكس: 0224196276، أو الخط الساخن: 16023، أو البريد الإلكتروني: matar.mhs@gmail.com

مستشفى بورسعيد للصحة النفسية

يقع في امتداد شارع 23 ديسمبر، متقاطع مع شارع قناة السويس- أمام مساكن المروة من جانب ومساكن السيدة خديجة من جانب آخر- حي الزهور، جرى افتتاحه لاستقبال المرضى عام 2006، وبُني على مساحة 19 ألف متر مربع، أكثر من نصف مساحة المستشفى عبارة عن مساحات خضراء، كما يضم صالة ألعاب للمرضى النزلاء، وتبلغ سعة المستشفى 140 سريرًا، ويفتح أبوابه لزيارة المرضى النزلاء من قبَل ذويهم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

يمكنك التواصل من خلال الهاتف: 0663670454، أو الفاكس: 0663670455، أو البريد الإلكتروني: portsaeid@gmail.com

مستشفى أسيوط للصحة النفسية

يقع في 4 شارع الملك فيصل، بجوار مديرية الشؤون الصحية والسكان بأسيوط ومستشفى الصدر بأسيوط، سعة المستشفى 110 أسرّة و7 أسرّة طوارئ.

للتواصل من خلال الهاتف: 0882148164، أو الفاكس: 0882148164، أو البريد الإلكتروني: assyout@gmail.com

ثانيًا: المواقع الإلكترونية لعلاج الصحة النفسية

موقع دكتور نفساني

موقع يقدم الاستشارات المجانية إلى جانب العديد من الأقسام الأخرى التي يحتويها الموقع مثل مقالات على صلة بمواضيع الاضطرابات والمشكلات النفسية ومشكلات الإدمان ومفاهيم جودة الحياة، وتقتصر الاستشارات التي يمكن تقديمها عبر الموقع على الاستشارات الكتابية فقط، ليقوم الدكتور القائم على الموقع بالإجابة عليها مجانًا.

موقع حِلّوها

"ألو حلّوها"، هو مركز تدريبي، يقدم جميع خدماته على الإنترنت في المجالات النفسية والاجتماعية والتربوية والأسرية وتطوير الذات وغيرها، تحت إشراف خبراء مختصين ومدربين معتمدين في هذه المجالات، وتبدأ أقصر جلسة من 15 دقيقة، وأطول جلسة تمتد لساعة، وتجرى عبر الإنترنت بالفيديو أو الصوت أو حتى المحادثة النصية، حسب اختيار المستخدم.

موقع شيزلونج

وهو موقع يغني عن الذهاب لعيادة الطبيب النفسي والانتظار، ويُعد شيزلونج أول عيادة نفسية على الإنترنت توفر تجربة التواصل مع أطباء نفسيين ذوي خبرة كبيرة بمنتهى السرية والخصوصية في أي وقت ومن أي مكان.

ويمكن للمستخدم أن يبحث عن المعالج المناسب ضمن 100 طبيب ومعالج نفسي حسب التخصص أو اللغة أو الدولة أو السعر المناسب، ثم يحجز ميعاد الجلسة حسب المواعيد المتاحة واختيار طريقة الدفع، ويستطيع المستخدم اختيار التحدث مع الطبيب من خلال الصوت والصورة أو الصوت فقط.

موقع علاج نفسي

يقدم موقع علاج نفسي جلسات مجانية لحالات الاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة، وهي جلسات متخصصة وسرية ومجانية تُقدم أون لاين.

موقع مجانين

ويقدم الموقع استشارات ومساعدات للمرضى النفسيين مجانًا أون لاين، من خلال عدد من المتخصصين في الطب النفسي.

موقع استشارة نفسية أون لاين

يقدم الموقع خدمات التقييم والتشخيص والدعم النفسي، وتبدأ الاستشارة النفسية بجلسة أولية، تُطرح خلالها أسئلة عن أسباب طلب الاستشارة، وتُجرى مراجعة التاريخ الشخصي للعميل، ووضع أهداف محددة يسعى فريق العمل إلى تحقيقها، ومع تكرار الجلسات يستطيع المعالج فهم مشاعر المريض واحتياجاته.

موقع نفسي دوت نت

موقع يقدم العديد من الاستشارات في المشكلات النفسية المختلفة، من طب نفسي، طب إدمان، نفسية أطفال، نفسية شباب، أدوية نفسية مع وجود استشارات ومقالات تفيد المهتمين.

موقع المستشار

يقدم خدمات استشارية مجانية في العديد من التخصصات أهمها الاستشارات النفسية والتربوية والأسرية والاستشارات الطبية، ويهدف الموقع الذي يربط ذوي الاحتياجات الاستشارية مع المتخصصين من أطباء وأساتذة في التخصصات المختلفة لتمكين الأفراد من التغلب على الصعوبات والمشاكل التي تواجههم.

ويمكنك التقدم باستشارتك عبر طلب استشارة من الصفحة الرئيسية للموقع، ومن ثم تحدد نوع الاستشارة التي تريد، ثم يقدم لك الموقع بعض النصائح عن كيفية عرض مشكلتك لتكتبها بالصياغة والشكل الصحيح الذي يمكّن المستشار لاحقًا من الرد على استشارتك تلك، كما يوفر الموقع إمكانية تصفح الاستشارات السابقة التي جرى تقديمها من قبل آخرين.

موقع Cups7

موقع 7 Cups واحد من المواقع الأجنبية الشهيرة بهذا الخصوص ويقدم المعالجة والاستشارات النفسية على يد نخبة من الأطباء والمتخصصين عبر محادثات مباشرة بتطبيق خاص عبر الإنترنت وبمقابل مادي يختلف تبعًا للحالة، كما يقدم الموقع الاستشارات النفسية فيما يخص الاكتئاب واضطرابات الخوف والقلق والمشكلات العاطفية والصدمات النفسية.

موقع بزرميط

يرسل المستخدم استشارته وانتظار الإجابة من الإخصائيين النفسيين أو الدكاترة النفسيين القائمين على الموقع مجانًا.