«جثة في الشارع».. تفاصيل مقتل طالب على يد زميله وعاملين بسبب خلافات في عين شمس

أمام المارّة في أحد الشوارع الشعبية بمنطقة عين شمس بالقاهرة لفظ أحد الطلاب الذي يدرس في معهد ديني بالمنطقة أنفاسه الأخيرة نتيجة الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء من قبل طالب آخر بذات المعهد بعد أن استعان بشخصين يعمل أحدهما «حلاق» والآخر «مبيض محارة»، ومزقوا جسد المجني عليه ولم يتركوه إلاّ بعد أن تيقنوا أنه فارق الحياة وسقط على الأرض غارقاً في دمائه.

خلاف واعتداء بالأسلحة البيضاء ثم جثة في الشارع

بداية الواقعة كانت بوجود خلاف بين المجني عليه والمتهم بدأت شرارتها منذ تواجدهما معاً داخل المعهد الديني وامتدت إلى خارجه، حيث قتل الضحية، وكان الجاني قد بيّت النيّة وعقد العزم على قتل المجني عليه، وتضمنت خطته إحضار وتجهيز أسلحة بيضاء والانقضاض بها على الضحية فور رؤيته، وكان ذلك ما تم على أرض الواقع إذ غرس المتهمون سكاكينهم بأنحاء متفرقة في جسد المجني عليه، ورغم الدماء التي أخذت تتساقط من جراحه إلاّ أنّه حاول الهرب من الجناة ليلحق به المتهم الأول ويسدد له طعنة نافذة في فخذه الأيمن تسببت في قطع شريان وتعرّض الضحية إلى نزيف حاد أدى إلى وفاته على الفور.

المتهمون مزَّقوا جسد الضحية

الجريمة البشعة التي وقعت أمام المارّة في الشارع وتم ارتكابها بدم بارد ساهمت في إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية التي بدورها أحالت أوراقهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وكانت قوات الأمن بقسم شرطة عين شمس قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بالمنطقة وسقوط أحد الأفراد على الأرض ومفارقته الحياة، لتنتقل قوة من فريق البحث والتحري، وأفادت تحريات المباحث بأنّ المجني عليه في العقد الثالث من عمره وأن زميلا له في المعهد الديني وراء ارتكاب الواقعة شاركه في ذلك متهمون آخرون.

وكشفت التحريات أنّ المجني عليه ما إن شاهد المتهمون يشهرون أسلحتهم البيضاء في وجهه ويلوحون بها بنية القتل حتى ركض للفرار منهم والابتعاد عنهم إلاّ أنّ قدمه تعثرت وسقط وكان ذلك هو مشهد النهاية في حياته.