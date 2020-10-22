قاتل زوجته بـ"عين شمس": فكرت في قتل أولادي والانتحار

كشف المهندس المتهم بقتل زوجته تفاصيل جديدة فى جريمته، حيث أكد أنه فكر في قتل أطفاله ونفسه بعد قتل زوجته، ولكنه لم يستطع تنفيذ ذلك.

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه تخلص من زوجته بسبب الخلافات العائلية، "خنقت زوجتي، ثم جلست بجوار جستها لمدة ساعة تقريبًا، أفكر في الانتحار وقتل أبنائي، ولكن منعني خوفي عليهم"، مضيفًا: "يارتني كنت قتلتهم وقتلت نفسي علشان العار".

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمر بإعادة المتهم إلى محبسه بعد قرار التجديد.

وكان المتهم "م . ن"، 37 سنة، قد قال في التحقيقات إنه يأس من زوجته، وأنها كانت دائمة التشاجر معه منذ تزوجها وأنجب منها طفلين، وأن الخلافات الزوجية عرفت طريقها بينهما منذ سنوات وبسبب ذلك قرر التخلص منها.

وكشفت المعاينة المبدئية لرجال المباحث، أن الجثة عُثر عليها مسجاة على ظهرها بالسرير داخل غرفة النوم، وبها إصابات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر الاعتداء عليها بالضرب، ورجحت المعاينة، أن سبب الوفاة هو الخنق، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا.

وبينت التحريات وجود مشاجرة بين المجني عليها والمتهم قبل ارتكاب الجريمة، وأن الجيران سمعوا أصواتًا عالية قبل الجريمة بساعات، وأن الجريمة تمت بسبب خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان الذين أكدوا رواية سماع الشجار، ولكنهم لم يشاهدوا جريمة القتل، وأنهم فوجئوا بحضور رجال المباحث إلى المنزل وإلقاء القبض على المتهم واكتشاف جريمة القتل.

وأوضحت المناظرة لجثمان المجني عليها أنها مصابة بسحجات متفرقة بالجسد، وبضبط المتهم أكد أنه مرتكب الجريمة، وبمناقشته أكد أنه بعدما تأكد من خلود أطفالهما للنوم، دخل إلى غرفة النوم وقام بخنق زوجته انتقامًا من سوء معاملتها له.