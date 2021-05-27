حبس ميكانيكي بتهمة قتل شاب لخلافات الجيرة في عين شمس: «طعنه بمفك»

قررت النيابة العامة، حبس ميكانيكي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة في دائرة قسم شرطة عين شمس.

كما قررت النيابة العامة عرض المتهم علي الطب الشرعي لتحليل الكشف عن المخدرات لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن منطقة عين شمس بالقاهرة شهدت واقعة مقتل شاب يدعى جرجس سامي نصيف، يبلغ من العمر 19 عامًا على يد ميكانيكي، بسبب خلافات الجيرة.

وبدأ الخلاف بمشادة كلامية تطورت لتشابك بالأيدي، حيث قام المتهم بسحب مفك من عدته، واتجه به نحو المجني عليه، وقام بتسديد طعنة نافذة له في منطقة الصدر ليسقط الشاب على الأرض جثة هامدة غارقًا في دمائه.

ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة ولقي مصرعه، فور وصوله إلى قسم الاستقبال بمستشفى الدمرداش، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة.