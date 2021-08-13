الدنمارك والنرويج تعلنان إغلاق سفارتيهما في أفغانستان

أعلنت كل من النرويج والدنمارك إخلاء سفارتيهما في أفغانستان وإغلاقها، وذلك على خلفية تقدم حركة طالبان وسيطرتها على عديد من ولايات أفغانستان، وسط تقديرات أمريكية تتوقع احتمال سقوط العاصمة كابل في يد الحركة.

النرويج تغلق سفارتها وتجلي دبلوماسييها

وقال وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سوريد، اليوم الجمعة، إن النرويج ستغلق سفارتها في كابل وستجلي دبلوماسيها وموظفيها المحليين وعائلاتهم.

وبدأت السفارات ووكالات الإغاثة الغربية في إجلاء الموظفين المدنيين من أفغانستان وسط مخاوف من أن يؤدي تقدم طالبان إلى انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

الدنمارك تغلق سفارتها مؤقتا وتجلي موظفيها

وفي السياق نفسه، أعلنت الدنمارك أنها تعتزم إغلاق سفارتها في كابل مؤقتا وإجلاء موظفيها، على خلفية استمرار تقدم حركة طالبان في أراضي أفغانستان.

وأكد وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، اليوم الجمعة، أن حكومة الدنمارك تتخذ هذه الخطوة بسبب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان، حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن رويترز.

في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بأن برلين ستخفض عدد موظفي سفارتها في كابل إلى الحد الأدنى وتعزز الإجراءات الأمنية في مقر السفارة، على خطى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وأشار «ماس» أيضا إلى أن السلطات الألمانية قررت أيضا الاستعجال في تسيير رحلات الشارتر المخصصة لإجلاء موظفي سفارتها والأفغان المتعاونين مع حكومة برلين من البلاد والتي كانت مقررة أصلا في أواخر أغسطس الجاري.

ولفت «ماس» إلى أن إعداد الوثائق اللازمة للمواطنين الأفغان الذين يطالهم هذا البرنامج والذين لم يحصلوا بعد على تأشيرات سيستكمل في الأراضي الألمانية بهدف تسريع هذه العملية.

ويأتي ذلك على خلفية إحكام حركة طالبان سيطرتها على مراكز 18 ولاية على الأقل من الولايات الأفغانية خلال الأيام الأخيرة.