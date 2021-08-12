السفارة الأمريكية في أفغانستان تدعو رعاياها إلى مغادرة البلاد فورا

دعت السفارة الأمريكية بأفغانستان، اليوم، جميع مواطنيها في شتى أنحاء أفغانستان، إلى مغادرة البلاد على الفور، بحسب بيان نشر على موقع البعثة الدبلوماسية الأمريكية في أفغانستان.

وذكر البيان، أن السفارة الأمريكية تحث المواطنين الأمريكيين على مغادرة أفغانستان على الفور، باستخدام الرحلات التجارية المتاحة.

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة طالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

وباتت طالبان، تسيطر حتى الآن على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري- بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

وكانت السفارة الأمريكية في كابول، دعت السبت الماضي، المواطنين الأمريكيين لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن، وذلك في ظل تدهور الوضع الأمني هناك، عقب انسحاب القوات الأمريكية، وتقدم حركة طالبان.

جاء ذلك بعد يوم من توجيه وزارة الخارجية البريطانية نصيحة لمواطني المملكة المتحدة في أفغانستان، بمغادرة البلاد أيضا بسبب تدهور الوضع الأمني.