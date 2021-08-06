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انتحار طالبة ثانوي بالشرقية بحبة الغلة السامة بسبب خلافات عائلية

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نظيمه البحرواي
06:42 م | الجمعة 06 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

انتحرت فتاة، 16 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي، بتناول حبة الغالة السامة، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة إثر خلافات عائلية، وصرحت نيابة ههيا، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، بدفن الجثمان.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا، يفيد بتلقي مركز شرطة ههيا، بلاغا بالعثور على جثة «حنين . م . ح» 16 عاما طالبة بالصف الأول الثانوي، داخل غرفتها بمنزل جدتها جثة هامدة إثر تناولها «حبة الغلال» السامة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الفتاة كانت تمر بحالة نفسية سيئة، بسبب تكرار الخلافات العائلية بين والديها، خاصة بعد انفصالها منذ عدة سنوات، وإقامتها في منزل جدتها لوالدتها.

وأضافت أسرتها، أنها كانت تمر بحالة نفسيئة سيئة، خلال الفترة الأخيرة وفوجئوا بانتحارها.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطارا النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، ثم صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويها، وتشيعها بمقابر أسرتها بمركز ههيا.

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