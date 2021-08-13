المستكاوي: الأهلي لم يخسر الدوري.. وقد نرى «العجب» في المباريات المتبقية

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن فرص الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري متساوية حتى الآن، البعض يقول إن الأهلي خسر الدوري، لكن الخمس مباريات المتبقية يمكن أن تحدث فيها أشياء عجيبة، والكرة بها دراما كبيرة، و«محدش عارف فيها إيه، والنتائج بتتغير، وحتى أداء الإسماعيلي أمام الأهلي لم يكن متوقعًا، والفرص التي تضيع يكون لها ثمن، ومحدش يقدر يتوقع نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي».

الكرة منافسة جميلة

وأضاف «المستكاوي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أنه يجب التعامل مع الكرة على أنها منافسة جميلة، ومباراة الزمالك والإسماعيلي ستكون قوية جدًا، لأن الإسماعيلي يرغب في العودة إلى خريطة الكرة مرة أخرى، وسيقدم مباراة بأقصى طاقة ممكنة أمام الزمالك، ويجب النظر إلى الكرة على أنها منافسة في الملعب، والزمالك يسعى أيضا إلى الفوز، ويمكن أن يكون الفوز من نصيبه.

وتابع الناقد الرياضي، أن السباق لم ينته حتى الآن، وهناك 5 مباريات يمكن أن يحدث فيها ما لا يمكن أن يتخيله أي إنسان.

الأهلي أضاع فرصًا سهلة

وشدد «المستكاوي» على أن الناس دائمًا ما يركزون على سبب خسارة الأهلي، ويسألون: «الأهلي خسر ليه؟» ولكن يجب أن يكون السؤال: «كيف لعب الإسماعيلي المباراة؟ والإسماعيلي أدى مباراة جيدة، واللاعب أحمد مدبولي، كان له دور كبير، بينما أضاع الأهلي العديد من الأهداف، وبعض الفرص السهلة، ومن يضيع الأهداف لا يصل إلى ما يريد، وحارس مرمى الإسماعيلي له دور كبير في الفوز.

وانتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، على ملعب الإسكندرية، في ختام الجولة 29 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، لينفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن الأهلي.