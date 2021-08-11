ياسر ريان: الأهلي يختلف عن الزمالك في اختيار المدربين

قال ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، إن لجنة التخطيط داخل القلعة الحمراء تشكل الجهاز الفني بعد دراسة أكثر من سيرة ذاتية ومواجهتها على أرض الواقع، وهذا ما يفرق إدارة الفريق الأحمر عن نادي الزمالك.

وأضاف ريان: «يترك النادي الأهلي للجهاز الفني حرية اختيار اللاعبين الذين يريدهم ويتم متابعة اللاعبين الذين يطلبهم الجهاز الفني، مستحيل حد يطلع يقول للجهاز الفني هو اللعيب ده مبيلعبش ليه لعبه، لجنة التخطيط أو إدارة الكرة مبتسمعش لطلبات إشراك لاعبين، ولكن تقارن مشاركة كل لاعب في نهاية الموسم لمعرفة سر عدم مشاركته دائما ونسمع للجمهور دائما لأنه رقم واحد عندنا».

ريان: الأهلي صعب يفرط في نقطة

وتابع «ريان»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الدوري أصبح قويا وأي ناد يضيع منه نقطة يخشى أن يفقد مركزه ولكن النادي الأهلي من الصعب أن يفرط في نقطة.

تغييرات الأهلي للفوز فقط

وأوضح نجم النادي الأهلي السابق أن ميزة لاعبي الفريق هي الفروق التي تحدث في كل مباراة حيث إن التغييرات الخاصة بالـ 5 اللاعبين الاحتياطي في الأهلي والزمالك تسبب فارقًا كبيرًا عكس باقي أندية الدوري، لافتًا أن التغييرات الحمراء في نهاية اللقاءات تكون من أجل تحقيق الفوز، لذلك تكون هجومية من الطراز الأول.

بطولة الدوري محببة للأهلي

وأكد نجم النادي الأهلي السابق أن بطولة الدوري محببة للأهلي والزمالك، مشيرا إلى الربع الساعة الأخيرة من مباريات الأهلي تكون مهمة وفيها تركيز عال من قبل اللاعبين من أجل الفوز.

ريان: الأهلي لا يعتمد على لاعب واحد

وواصل نجم النادي الأهلي السابق: «إحنا مبنعتمدش على لاعب واحد في الأهلي، لأن لاعيبة الأهلي عارفين إن كل واحد ممكن يكون التاني عشان كده كان فيه اعتماد على رمضان صبحي ومشي ولاعبين آخرين، لأن الأهلي منظومة مختلفة عن نادي الزمالك والتشكيلة في الأهلي ثابتة وده شيء مهم مع تغييرات طفيفة».