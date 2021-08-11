قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم.. «أبراج الحظ حمراء»

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في مصر مباراة الأهلي والإسماعيلي التي تلعب اليوم، في تمام الساعة 9 مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ29 للدوري المصري الممتاز، بعد أن حقق الشياطين الحمر الفوز على سيراميكا برباعية نظيفة في الجولة الماضية، فيما تعادل الدراويش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.

ويتنافس الفريقان للحصول على نقاط المباراة من أجل دعم موقفهما سواء في المنافسة على اللقب للأهلي أو تحسين الوضع في الجدول بالنسبة للإسماعيلي، فكيف يرى علم الفلك والأبراج سير مباراة اليوم، وهو ما تستعرضه جريدة «الوطن» في السطور التالية، وفقًا لخبير الأبراج محمد صبحي.

الأبراج في صف المارد الأحمر.. وأفشة نجم المباراة

وبحسب خبير الأبراج محمد صبحي، فإن حركة الكواكب في صف نجوم النادي الأهلي في مباراة اليوم، حيث إن نجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشة من مواليد برج القوس، وهذه الفترة تعتبر أكثر فترات التألق والنجاح بسبب وجود كوكب المشترى حاكم القوس في برج الدلو، وهو البرج المسؤول عن الابتكار والحياة العملية بنسبة كبيرة، ما يجعل اللاعب في وضعية مريحة ويجعله قادرًا على الصعود والنجاح، وسيكون نجم اللقاء.

محمد الشناوي في أوج تألقه

وأضاف أن من اللاعبين الذين سيكون لهم دور كبير في مباراة اليوم اللاعب محمد شريف، الذي ينتمي الى برج الدلو، وسيكون تألقه بسبب وجود كوكب المشترى كوكب الحظ الأعظم في برجه، مضيفا أن محمد الشناوي حارس الأهلي وهو من مواليد برج القوس، سيكون له دور كبير في صد أهداف النادي المنافس، وفي خلال هذه الفترة يمر مواليد برج القوس وبرج الدلو بنجاحات مهنية وسطوع بشكل أقوى على الجانب الآخر.

مباراة نارية يسيطر عليها الإسماعيلي في البداية

وعن سياق المباراة، قال «صبحي» إنه خلال الشوط الأول من المباراة سيكون نجم النادي الأهلي خافتًا أمام الإسماعيلي، لكن مع بداية الشوط الثاني ستنعكس الأدوار، حيث ستزداد سيطرة المارد الأحمر ويحقق الفوز.