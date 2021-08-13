سكرتير قنا يتفقد كوبري الحمودي المنهار: المحافظ وجه بإنشاء آخر جديد

تفقد المهندس تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة قنا، كوبري جزيرة الحمودي بمركز الوقف، إثر الانهيار الجزئي الذي وقع اليوم في جسم الكوبري، بسبب سريان المياه بالخور وكثرة مرور المركبات والمعدات الثقيلة عليه، وذلك برفقة عدد من القيادات التنفيذية والمعنية.

وأوضح السكرتير العام للمحافظة، أن الكوبري غير مطابق للمواصفات الهندسية، وحُررت له محاضر مخالفة بمعرفة تفتيش حماية النيل، مؤكدا أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وجه بسرعة تنفيذ دراسة عاجلة لإنشاء كوبري جديد يربط القريتين، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بشرية، نتيجة الانهيار الجزئي في جسم الكوبري، بالإضافة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالديوان العام تعمل على مدار اليوم لتلقي أي بلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

من جانبه، أوضح إبراهيم خلاوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بأنه تم غلق الكوبري أمام المعدات والسيارات الثقيلة، مشيرا إلى أنه تم رفع حالات الاستعداد القصوى لتفادي حدوث أي انهيار آخر في جسم الكوبري.

كان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أصدر قرارا اليوم، بغلق طريق مدخل كوبري جزيرة الحمودي، التابعة لمركز الوقف شمالي قنا، نظرا لحدوث انهيار جزئي في جسم الكوبري، نظرا لخطورته على المارة، خاصة أنه الطريق الوحيد الذي يربط بين الجزيرة وقرية فاو بحري، التابعة لمركز دشنا، مؤكدا أن الكوبري تم بناؤه بالجهود الذاتية بمعرفة الأهالي، وغير مطابق للمواصفات الفنية الهندسية الصحيحة.

وأضاف الداودي، أنه تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ودشنا، وإبلاغ شرطة النجدة، وإدارة المرور بسرعة اتخاذ اللازم، وتوفير طريق بديل لمرور الأهالي.

كما كلف محافظ قنا، الجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية وإعداد الدراسة اللازمة للبدء في عمل كوبري لخدمة المواطنين في التنقل بين القريتين، حفاظا على أرواح المواطنين.