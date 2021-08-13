بعد انهيار جزئي .. محافظ قنا يأمر بغلق كوبري «جزيرة الحمودي»

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، غلق طريق مدخل كوبري جزيرة الحمودي بمركز الوقف شمال محافظة قنا ، إثر وقوع إنهيار جزئي في جسم الكوبري، نتيجة المياه الزائدة من منسوب نهر النيل بالخور، وحركة مرور المركبات والمعدات الثقيلة عليه.

الكوبري يربط بين «الجزيرة وقرية فاو بحري»

جاء قرار المحافظ اليوم نظرًا للخطورة على المارة، خاصة أنه الطريق الوحيد الذي يربط بين «الجزيرة وقرية فاو بحري»، التابعة لمركز دشنا ، مؤكدًا أن الكوبري تم بناؤه بالجهود الذاتية بمعرفة الأهالي وغير مطابق للمواصفات الفنية الهندسية الصحيحة.

توفير طريق بديل لمرور الأهالي

وأضاف «الداودي»، في بيان صحفي، أنه تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ودشنا، وإبلاغ شرطة النجدة، وإدارة المرور بسرعة اتخاذ اللازم، وتوفير طريق بديل لمرور الأهالي .

كما كلف محافظ قنا الجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية وإعداد الدراسة اللازمة للبدء في إنشاء كوبري لخدمة المواطنين في التنقل بين القريتين حفاظًا على أرواح المارة من المواطنين.

لجنة هندسية للبدء في إنشاء كوبري جديد

وكان انهيار جزئي وقع بكوبري جزيرة الحمودي الذي يربط الجزيرة بمركز دشنا بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل ليلة أمس، وقال علي الحمودي، أحد أبناء الجزيرة، إن الكوبري بناه الأهالي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وليس بالمواصفات التي حددتها "الري"، مشيرًا إلى أن الأهالي فوجئوا اليوم بانهيار أجزاء من الكوبري، ومنعوا المرور عليه، مطالبين المحافظة ببناء كوبري جديد وفقًا للمعايير والمواصفات حفاظًا على أرواح الناس، حيث يقطن الجزيرة نحو 10 آلاف نسمة.