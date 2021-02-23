محافظ قنا: إعداد خطة تنمية قرى مركز الوقف ومجلس أمناء لمدينة الأمل

أعلن محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، الانتهاء من إعداد خطة تنمية قرى مركز الوقف، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، بالإضافة إلى الانتهاء من تشكيل مجلس الأمناء لمشروع مدينة الأمل.

وقال محافظ قنا، إن المجلس التنفيذي للمحافظة عقد اجتماعاً اليوم الثلاثاءن بحضور نائبه حازم عمر، والسكرتير العام المساعد، المهندسة فاطمة إبراهيم، والدكتورة جيهان فاروق، ممثل برنامج تطوير الريف المصري، ومسئول المشاركة المجتمعية ببرنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استعرض «الداودي» المشروعات التي سيتم البدء في تنفيذها بقرى مركز الوقف، والتي تضمنت حزمة متنوعة من المشروعات في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية حقيقية في الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بعد عقد مجموعة من الجلسات التشاركية مع المواطنين بتلك القرى، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم حول المشروعات المزمع تنفيذها، والتي تم وضعها في الحسبان أثناء عملية التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى أن المشروعات المقترحة تشمل 6 مشروعات بالقطاع الصحي، بتكلفة 155 مليون جنيه، و17 مشروعاً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 306 ملايين جنيه، و76 مشروعاً بقطاع الكهرباء، بتكلفة 56 مليون جنيه، و9 مشروعات بقطاع الطرق، بتكلفة 138 مليون جنيه، وتأهيل منازل بتكلفة 50 مليون جنيه، ومشروعات للتضامن الاجتماعي بتكلفة 6 ملايين جنيه، و7 مشروعات لتبطين الترع، بتكلفة 101 مليون جنيه، و2 مشروع للطب البيطري، بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومشروعات بقطاع الغاز الطبيعي، بتكلفة 136 مليون جنيه، ومشروعات الاتصالات، باستثمارات 18 مليون جنيه، ومشروعات بالتربية والتعليم، بتكلفة 16.5 مليون جنيه، ومشروعات بقطاع الشباب والرياضة، باستثمارات 6 ملايين جنيه.

ويمثل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة، ويستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، خاصةً في مجالات التعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية، وتوفير فرص العمل.

من ناحية أخرى، أعلن محافظ قنا أن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق على تشكيل مجلس أمناء مشروع مدينة الأمل، من ممثلي الجمعيات المستفيدة من المشروع، والجهات التنفيذية المعنية، لمتابعة الاجراءات والخطوات التي يجري تنفيذها بالمدينة.

وأضاف «الداودي» ان المجلس وافق أيضاً علي تقسيط مبلغ جدية الحجز، الذي يقدر بنسبة 20 % من قيمة القطعة، على أن يتم دفعها على 3 مراحل، الأولي يتم دفع نسبة 10% فور تسليم الموقع للمستفيد، ونسبة 5 % بعد 3 شهور، ونسبة 5% المتبقية بعد 3 شهور أخرى، وذلك تسهيلاً على المواطنين.

ويجري تنفيذ مشروع مدينة الأمل على مساحة 1539 فداناً، مقسمة إلى 4 مجمعات، تضم 14 ألف قطعة سكنية، بمساحة 240 متراً مربعاً للقطعة الواحدة، فضلاً عن مناطق الخدمات التي يشملها المخطط، تعليمية وصحية وإدارية واجتماعية وثقافية ورياضية وأمنية وبريدية ومحطات وقود ومسطحات خضراء، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة بعد عمليات تعميرها وبنائها من قبل المستفيدين، الذي وقع عليهم الاختيار بعد القرعة العلنية التي أجرتها المحافظة.